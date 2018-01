El psoe le advierte a rajoy que está "fallando" a la mitad del país al no "meterse" a resolver la desigualdad laboral

24/01/2018 - 13:53

El PSOE lanzó este miércoles una crítica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al advertirle que está "fallando" a la mitad del país si considera que no se puede meter a resolver la desigualdad laboral.

Lo dijo así la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, a través de un mensaje en Twitter en el que aludía a las palabras de Rajoy en un entrevista en Onda Cero. Cuando se le preguntó si vería bien una ley que sanciara a las empresas que no pagan igual salarios a hombres y mujeres por el mismo trabajo, el jefe del Ejecutivo defendió que no es competencia del Gobierno fijar salarios y optó por un: "No nos metamos en eso".

"Señor presidente del Gobierno: si no nos 'metemos' a resolver la desigualdad laboral de las mujeres le está fallando a la mitad de su país. Piénselo", le advirtió la exministra de Cultura.

Un paso más allá en la crítica fue la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, quién cargó contra la "absoluta insensibilidad" de Rajoy respecto de las cuestiones sociales.

Así, recordó que hay 47 iniciativas legislativas en el Congreso que pretenden "favorecer a personas que lo están pasando peor" en España pero que están siendo "vetadas por el Gobierno", lo que a su juicio demuestra una "sensibilidad mínima" del presidente del Gobierno.

