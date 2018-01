Las viviendas visadas crecen un 60% en 2017 y arquitectos esperan mantener la línea de recuperación

24/01/2018 - 14:11

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha explicado este martes que el número de viviendas visadas ha crecido en 2017 un 60,96 por ciento respecto al año anterior, pues se han visado un total de 4.895 frente a las 3.041 de 2016. Así, ha considerado que "estamos en línea de abandonar la crisis" y, aunque ha señalado que las cifras son "bajas respecto a los momentos más álgidos", esperan mantener esta línea de recuperación de la actividad.

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

Estas cifras, ha asegurado Sarabia, mantienen "la línea de crecimiento" que se lleva produciendo desde 2015; por ello, ha dicho, "nos hace pensar que el crecimiento es sostenido". Aún así, aunque ha señalado que "en cifras absolutas el crecimiento se puede entender como razonable y porcentualmente puede sonar triunfalista", ha querido destacar que "el aumento en el número de viviendas visadas" se debe también a "unas cifras que se dieron muy bajas en 2016 y, por supuesto, en 2015 y 2014".

Así, ha establecido que, por tanto, "ese incremento porcentual no se refleja en un incremento absoluto importante". En este sentido, ha recordado que en otros periodos en los que la actividad era "frenética", se llegó a visar en la provincia malagueña en el año 2006 "en torno a 45.000 viviendas en un año", añadiendo que "las cifras que ahora trasladamos son en torno al diez por ciento de lo que se hacía antes".

En la misma línea, el decano del Colegio de Arquitectos ha explicado que eran cifras cercanas a la burbuja inmobiliaria y, por tanto, "nadie aspira a llegar a esos niveles", pues "nadie desea el 'boom' inmobiliario" que fue una "etapa fuera de control", sino que "esperamos que en cuatro o cinco años podamos recuperar una línea de trabajo normal", ha apuntado.

Por ello, ha especificado que "el orden de magnitud" del que hablan poder alcanzar está en torno a las 20.000 o 25.000 viviendas en Málaga, unos números que ha calificado como "razonables", asegurando que "si viene algo más tendríamos que torearlo como podamos, aunque esperamos que sea con cabeza desde todos los ámbitos".

VIVIENDAS ACABADAS

En cuanto al número de viviendas terminadas, Sarabia ha apuntado que "hemos doblado el número respecto al año anterior", ya que se han pasado de 1.235 en 2016 a 2.583 en 2017. "Es una cifra positiva que tenemos que valorar", ha dicho, incidiendo en que "este crecimiento hay que interpretarlo como que ya se están terminando las viviendas que se proyectaron, se visaron y se iniciaron después de la crisis".

"En periodos anteriores todavía estábamos acabando viviendas de la etapa de crisis con un goteo incesante de aquellas promociones que se quedaron a medio construir en la Costa del Sol por falta de financiación o de demanda", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado haber retomado el "crecimiento en viviendas terminadas fruto de los proyectos y actuaciones que se desarrollan después de la crisis".

Por otro lado, el decano ha destacado que las zonas de más actividad en cuanto a viviendas nuevas está centrada fundamentalmente en la capital por "ser la que mayor número de habitantes tiene y la de mayor demanda". Además, ha añadido que "Marbella también es significativamente importante aunque en el último trimestre, de forma coyuntural, ha tenido menos actividad".

Así, ha establecido Sarabia que también "toda la zona costera, desde los municipios de Nerja hasta Manilva se ve que tienen una actividad razonablemente positiva". Por su parte, los municipios de interior, exceptuando a Ronda y Antequera "que también tienen cierta actividad", el resto tiene la "actividad propia de municipios pequeños de interior", aunque ha valorado que "todos, aunque sea en menor medida, están teniendo su aporte al número de viviendas".

PRESUPUESTO

Según las estadísticas del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, de enero a diciembre de 2017 se tramitaron 804 proyectos que suponen un total de 4.895 viviendas y un presupuesto superior a los 825 millones de euros.

De ellas, 1.145 corresponden a viviendas unifamiliares, con un importe de 259 millones de euros; 3.625 son plurifamiliares, con un presupuesto de 555 millones euros; y 125 Viviendas de Protección Oficial (unifamiliares y plurifamiliares) todas en la capital malagueña y con una inversión de nueve millones de euros.

En el caso de las unifamiliares, destaca el municipio de Mijas, con 175 unidades; seguido de Marbella, con 133; Estepona y Alhaurín de la Torre, con 109 y 103 unidades, respectivamente. En viviendas plurifamiliares visadas, Málaga suma 1.036 unidades, seguida de Estepona (690); Mijas (340); Fuengirola (250), Rincón de la Victoria (239) y Casares (235).

En la provincia, las viviendas terminadas fueron 763 unifamiliares, siendo los municipios costeros los que más unidades culminaron, como Marbella (99), Málaga (77), Mijas (65) o Benalmádena (57). Sobre las plurifamiliares, que suman un total de 1.738 unidades, Málaga (563), Marbella (278) y Vélez Málaga (167) son los municipios con mayor número de viviendas acabadas. Respecto a las VPO durante el pasado ejercicio, Málaga capital suma 79 unidades de las 82 terminadas.

En este sentido, Sarabia ha incidido en la "reducida significación" que están teniendo las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las cifras mencionadas. Probablemente, ha asumido, "sea debido a que el Plan de Vivienda de Protección Oficial a nivel nacional solo prevé financiación para viviendas en alquiler", mientras que las "viviendas en venta no se están fomentando desde las administraciones ni nacional ni autonómica".

Por otra parte, ha establecido que esta tendencia al alza se mantendrá "mientras no se produzcan comportamientos extraños del mercado y las administraciones sean capaces de actualizar sus procedimientos y estar a la altura en la promulgación de la regulación que les afecta". Así, ha mencionado que "estamos a la espera de una reforma de la Ley Urbanística de Andalucía, que modera mucho los crecimientos".

ADMINISTRACIONES

Por otro lado, ha destacado el "atasco importante en la tramitación" que hay en las administraciones. Por ello, ha pedido que "actualicen y modernicen sus trámites" y que "potencien la administración digital".

Así, ha recordado que Málaga "está posicionándose en un ámbito internacional destacado" y "tenemos que cuidar nuestra ciudad y el centro histórico que es el centro de atención turístico". Por ello, ha establecido que "hay que pedir a las instituciones que colaboren" en este sentido.

En este punto, ha resaltado que "no compartimos el criterio del Ayuntamiento de Málaga" en cuanto a una oferta pública de empleo de promoción interna, ya que, ha dicho, "no estamos conformes con la pinta que tiene de resolverse la jefatura del centro histórico", ya que, ha apuntado, "la Gerencia ha permitido acceder a un técnico que nosotros consideramos que no está cualificado por formación".

Ha asegurado que "tenemos varios litigios con el Ayuntamiento de actuaciones en el patrimonio histórico por técnicos que consideramos que no tienen capacitación", explicando que el criterio del Consistorio no exige que el técnico que actúe sobre edificios protegidos sea arquitecto, algo que "tanto la Ley de Patrimonio como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía sí exige".