Cs pide a PSOE-A acelerar el paquete legislativo: "si quiere que siga la estabilidad, la pelota está en su tejado"

24/01/2018 - 14:07

Ciudadanos Andalucía ha reclamado este miércoles al PSOE-A, con el que mantiene un acuerdo de investidura, que se acelere el paquete legislativo que ambas formaciones se comprometieron a sacar adelante en esta legislatura y ha valorado que desde el Gobierno se garantice "que no habrá adelanto electoral".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en el Parlamento, el presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos, Juan Marín, ha indicado que ayer martes se reunió la comisión de seguimiento que conforman Cs y PSOE-A sobre el acuerdo de investidura y que en ella se le volvió a transmitir a su formación que "no habrá adelanto electoral" en la comunidad, algo que consideran positivo porque ellos no dan la legislatura por acabada, ya que aún hay varias cuestiones en las que seguir trabajando, como el paquete legislativo, o la adopción de medidas para reducir la tasa de desempleo.

"Si Susana Díaz quiere que siga habiendo estabilidad en Andalucía, la pelota está en su tejado cumpliendo lo que se ha firmado", según ha señalado Juan Marín.

Juan Marín ha señalado que es fundamental que se acelere el paquete legislativo que ambas formaciones acordaron sacar adelante en esta legislatura y ha hecho especial hincapié en la Ley de Formación Profesional, apuntando que se va a tratar de que el debate de totalidad se produzca en un pleno del mes de febrero, lo que es una "buena noticia".

Ha señalado que Ciudadanos tiene también otras prioridades legislativas sobre las que aún está a la espera de una respuesta por parte del PSOE-A, como la reforma de la Ley de la RTVA o la reforma de la Ley Electoral de Andalucía para abordar cuestiones como la eliminación de aforamientos y limitación de mandatos.

Preguntado sobre si dichos asuntos pueden condicionar las relaciones con el PSOE-A, Juan Marín ha indicado que para ellos son cuestiones prioritarias que deberían abordarse en esta legislatura, pero que no están aquí para "derribar gobiernos". No obstante, ha advertido a la Junta de que "habrá un distanciamiento mayor" si leyes como la de Formación Profesional, Agricultura o Emprendimiento, o reformas como la de la ley electoral, RTVA, o supresión de los aforamientos, no se aceleran en este 2018.

"Nosotros no jugamos a derribar gobiernos, eso se lo dejamos a PP, Podemos e IU. Hemos firmado un acuerdo de investidura y tres acuerdos de presupuestos con un grado de cumplimiento superior al que se podría prever. Lo que queremos es que en el plano normativo, y antes de que llegue el minuto 90 como en los partidos de fútbol, que serían las elecciones de 2019, estos proyectos y reformas se culminen en este 2018", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno le ha transmitido algo que Ciudadanos viene defendiendo hace tiempo: "no habrá adelanto electoral, por lo que hay que trabajar todos los días para luchar contra el desempleo o los problemas en los servicios sociales". "El partido dura 90 minutos y lo normal es que las legislaturas duren 4 años, y no en función de intereses políticos", ha recalcado.

Asimismo, Marín ha manifestado que ha planteado al PSOE-A que no se debería renunciar a la posibilidad de elaborar unos presupuestos de la comunidad para 2019, aunque en ese año toquen las elecciones autonómicas. En su opinión, no hay ningún motivo para que no se ponga en marcha ese proceso de elaboración de las cuentas del próximo ejercicio en los plazos habituales.

En cualquier caso, Juan Marín ha considerado que para que siga habiendo "estabilidad" en Andalucía, la pelota está en el tejado del Gobierno andaluz.