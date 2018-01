PP ve "ignorancia y sectarismo" en el cierre de la escuela de Tauromaquia, que reabrirá si gana las elecciones en 2019

24/01/2018 - 14:06

El torero Joselito está "dispuesto a todo" para impedir el cierre

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este miércoles contra la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, por cerrar la escuela de tauromaquia 'Marcial Lalanda' en la Venta del Batán por "ignorancia y sectarismo", y ha apuntado que si ganan las elecciones municipales de 2019 la escuela será reabierta.

"No se han dado razones objetivas para este cierre más allá del sectarismo, que lleva a incumplir un acuerdo del Pleno, que declaró la feria de San Isidro como de interés general y dos años después es imposible que lo cumplan", ha afeado Almeida durante su visita a la Finca cuyo cierre se prevé para hoy, donde ha estado acompañado por alumnos de la misma y más de un centenar de aficioanados así como por los ediles de la formación Isabel Rosell, Pedro Corral, Carmen Castell e Isabel Martínez-Cubells.

Pese a que la notificación del Ayuntamiento preveía el cierre de la escuela este miércoles, José Miguel Arroyo, Joselito, ha asegurado que la intención es "seguir para adelante". El torero ha cargado además contra el Gobierno de Ahora Madrid porque "su ideología es aperturista" pero "luego hacen las cosas porque les sale de las narices".

Carmena ya anunció en la comisión de Cultura de diciembre que el Consistorio no seguiría "manteniendo la escuela de tauromaquia" en la Venta del Batán, y se la ofreció a la Comunidad de Madrid dado que sus instalaciones precisan más terrenos.

Señaló entonces que el Gobierno local es "consecuente" con su política ya que no entienden que en el presupuesto educativo se incluya la tauromaquia.

Durante su intervención ante los medios, Almeida ha recordado cómo declarar Bien de Interés Cultural en la Comunidad de Madrid la fiesta taurina fue uno de sus momentos "más emotivos" en política. Por contra, ha señalado que "hoy es un día triste para la ciudad más taurina del mundo, una ciudad que respira toros por los cuatro costados".

El portavoz de los populares en Cibeles ha achacado este cierre al "desprecio" del equipo de Gobierno hacia la tauromaquia, que surge de su "ignorancia" hacia cuáles son las tradiciones culturales de España, donde "la tauromaquia ocupa un lugar importantísimo".

Respecto a la cantidad económica que supone para el Ayuntamiento mantener esta escuela, José Luis Martínez-Almeida la ha calificado de "ridícula". "Esta escuela es más barata que los informes por los que están imputados los delegados Mayer y Mato, y es casi tan barata como los 36.000 euros de indemnización para Ana Varela para que se calle en el Open de Tenis, y más barata que el informe sobre impacto de género del soterramiento de la M-30", ha lanzado.

"LA ESCUELA ME LO DIO TODO; ESTABA ABOCADO A ATRACAR"

Presente en la protesta ha estado el torero Joselito, quien ha puesto en valor la importancia de la escuela para formar a jóvenes y convertirlos en personas "sensatas y útiles para la sociedad". "Esta escuela me lo dio todo; yo era un chaval abocado a atracar y vender droga, y gracias a lo que me enseñaron aquí, he servido para algo", ha apuntado el torero a continuación.

También ha puesto el acento sobre las condiciones de los jóvenes que acuden a la escuela, de quienes ha asegurado que "la mayoría están tiesos" y proceden de familias "de clase media baja". "La educación que se les da es crear unos valores de vida", ha remarcado.

Así, Joselito no entiende ni parece "lícito ni lógico" este cierre ya que contraviene "un acuerdo plenario por el que esto debe estar abierto para el uso y disfrute de escuelas taurinas". "No entiendo esta decisión; es un acuerdo plenario en el que está la Venta de Batán dispuesta para la enseñanza taurina no entiendo por qué lo cierran", ha explicado, para calificar la decisión del cierre de "incomprensible".

Por su parte, el matador Javier de Prado ha asegurado en declaraciones a Europa Press que para "cerca de 100 jóvenes" esta escuela es "como una segunda casa", y no se puede "cerrar así como así".