El PSOE tilda de "moratoria de la nada" la medida del Ayuntamiento sobre pisos turísticos

24/01/2018 - 14:13

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha calificado de "moratoria de la nada" la medida del Ayuntamiento de Madrid sobre las licencias de los pisos turísticos. "¿Cómo vas a hacer una moratoria de algo que no existe?", ha enfatizado.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid suspenderá las licencias a viviendas turísticas que puedan ser alquilados más de 90 días al año mientras elabora el correspondiente plan especial, han informado fuentes municipales tras la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. La suspensión de licencias sólo puede ser efectiva durante un año, prorrogable a otro más, una vez que el plan salga a información pública.

"Esta moratoria supone una incógnita, nos están mareando a todos", ha criticado la edil al término de la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. "Es la moratoria de la nada. ¿Cómo vas a hacer una moratoria de algo que no existe? En este momento no puedes hacer moratoria de algo que no tiene licencia. Es algo efectista y hemos caído en la trampa", ha señalado.

González ha recordado que hace un año el área convocó la Mesa del Turismo, donde se dijo que "no había ningún problema en Madrid" y donde expusieron con un informe que "no había problemas de saturación". Sin embargo, "meses después reconocieron que había zonas de Madrid con niveles iguales o equivalentes a los del Barrio de Gracia de Barcelona" para posteriormente "anunciar una regulación de las viviendas turísticas" coincidiendo con el decreto de la Comunidad.