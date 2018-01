MásJaén.- Leandro Cano lleva la marca 'Jaén, paraíso interior' a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

24/01/2018 - 14:17

La provincia de Jaén estará presente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el principal evento de la moda española, que celebra hasta el próximo 29 de enero su edición número 67. El diseñador Leandro Cano, nacido en Ventas del Carrizal (Castillo de Locubín), presentará su nueva colección para el otoño-invierno 2018/2019 con un desfile en el que la marca 'Jaén, paraíso interior' y los aceites de oliva 'Jaén Selección' tendrán un protagonismo destacado.

JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)

Se trata de una "potente acción promocional de la mano de un diseñador situado en lo más alto de la moda internacional", ha destacado el diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, que ha incidido en la importancia que está teniendo para la Diputación el apoyo al "talento y la creatividad que nacen de la provincia".

Junto a la presencia de la imagen 'Jaén, paraíso interior' en diferentes soportes visibles en el desfile, se distribuirá material promocional entre los asistentes a este desfile, que se celebrará en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol -sede de la Comunidad de Madrid-. Además, la marca se ha incluido en el photobook de la colección que se envía a todos los medios de comunicación: más de 600 periodistas y bloggers.

Leandro Cano es uno de los nombres destacados en esta semana de la moda, en la que presentarán sus novedades otros diseñadores como el ubetense Moisés Nieto, así como Pedro del Hierro, Palomo Spain, Roberto Verani u Oliva.

Fernández ha valorado "la interpretación que realiza Cano de la moda, con una visión fresca de los tejidos y el diseño". Asimismo, ha destacado el peso de la artesanía en la visión creativa del diseñador jiennense. En ese sentido, Leandro Cano llevaba la artesanía de la provincia a la conferencia Fashion Future: Disrupción e Innovación en la industria de la moda, cita celebrada en la capital de España en la que intervenía como ponente.

Nacido en 1984, Leandro Cano cuenta en su haber con galardones como el Dedal de Oro 2014 o el Designer for Tomorrow 2012 -otorgado por Marc Jacobs, antiguo director creativo de Louis Vuitton-. Su talento ha representado a España en el Internacional Wookmark Prize 2016/2017, en Milán, donde se presentó su colección 'Carmen', que ganó la VI edición de Who's On Next Vogue 2017.

Gran parte de sus piezas han estado expuestas en el Museum Angewandte Kunst de Frankfurt junto a diseñadores como Mcqueen o Marguiela. Su contribución a la proyección de la provincia de Jaén fue reconocida por la Diputación en 2016, año en el que Cano fue distinguido con uno de los premios 'Jaén, paraíso interior'.