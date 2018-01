Pleno.-Feijóo avanza 20 nuevos centros de salud y defiende que se hicieron más de 3.000 contratos por las urgencias

24/01/2018 - 14:32

Luís Villares (En Marea) advierte de la "precariedad" de esas contrataciones y pide recuperar el personal perdido desde 2009

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el Consello dará luz verde este jueves a la construcción de 20 nuevos centros de salud en toda Galicia hasta 2020, en lo que supone un refuerzo de la atención primaria, y ha defendido que en el último mes se hicieron más de 3.000 contratos para paliar la situación de las urgencias.

El anuncio hecho por el máximo mandatario autonómico, que se concretará este jueves en la reunión de su gobierno, ha tenido lugar en la sesión de control parlamentaria, durante la cual el portavoz de En Marea, Luís Villares, le echó en cara el "colapso" de la sanidad pública y las esperas de más de "seis" horas en los servicios de urgencias, algo que dedujo que Feijóo desconocía por no ser usuario --acusó-- del servicio "público".

En sus respuestas, el presidente de la Xunta defendió el compromiso con la sanidad gallega y, como prueba de ello, reivindicó que desde que llegó al Gobierno en 2009 ha bajado la espera media para intervenciones quirúrgicas (ahora en 15 días para prioridad uno) y se están haciendo 19.000 intervenciones más al año.

Sobre los centros de salud, adelantó que se construirá esta veintena hasta 2020 y, entre otras localidades, contarán con un nuevo centro A Coruña, Vigo, Lugo, Moaña, Cangas, A Estrada, y O Milladoiro --en Ames--. "¿Sabe lo que estamos desmantelando? La demagogia y la manipulación", ha contestado en una jornada de concentraciones en contra de los "recortes" en la sanidad pública que se llevan a cabo en todas las áreas sanitarias de Galicia.

Así, en este contexto de protestas en toda Galicia, y a punto de debatirse la nueva Ley sanitaria gallega que cuenta con el no frontal de toda la oposición, Feijóo ha reivindicado la actuación de su Gobierno ante las previsiones de aumento del número de pacientes en urgencias, fundamentalmente derivadas por los picos de la gripe.

"Lo primero" que se hizo, remarcó, fue llamar a la población de riesgo a que se "vacunase", para lo que se invirtieron 2 millones de euros. Sobre este aspecto, aprovechó para volver a arremeter contra En Marea por la iniciativa que cuestionaba la vacuacción presentada por la eurodiputada Lidia Senra --que se presentó con la candidatura AGEe, aunque actualmente está desvinculada y fue desautorizada por las formaciones de la coalición por esta propuesta--. "Conseguimos que el 57 por ciento de los mayores de 65 años se vacunasen", ha destacado.

CONTRATACIONES

Feijóo remarcó que se aumentó la actividad ambulatoria, más de un 30 por ciento al día de media, y defendió que el 93 por ciento de los pacientes que acudieron a urgencias "volvieron a sus casas", ya que sólo el 7 por ciento necesitó ingresar.

Otra de las medidas que destacó el presidente autonómico ha sido que se "contrató" a personal. "Solamente en 23 días contratamos a 3.141 personas", dijo, en referencia al número de contratos que se suscribió en ese periodo.

De ellos, el total de número de contratos se corresponde con 336 médicos, 2.435 con personal de enfermería y otro personal sanitario y 470 con personal de otros departamentos. Además, también se habilitaron 415 camas más en 23 días (35 en A Coruña, 42 en Santiago, 38 en Ferrol, 135 en Ourense-Verín-O Barco, 20 Pontevedra-O Salnés y 145 en Vigo).

Sobre estas cifras, el portavoz parlamentario de En Marea le recriminó que acababa de desvelar la "precariedad" laboral del personal sanitario, por la cifra de contratos por horas o días que acumularon en ese periodo, ya que no se corresponden con personas individuales, sino que cada uno acumula varios contratos.

"Esto es lo que hicimos. Lo que estamos haciendo es incrementar lo servicios de urgencias", ha reivindicado Feijóo, frente a las acusaciones de querer "desmantelar" este servicio. Así, ha incidido, a modo de ejemplo, en que se "incrementaron por tres" en A Coruña o en O Salnés estos servicios de urgencias.

"NOS QUITAN LA SALUD"

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha denunciado que Feijóo "no sabe" lo que ocurre en la sanidad pública porque no es --dijo-- usuario. "Está colapsada, no por la gripe A o B, sino por la gripe PP, que es la mala gestión del sistema público gallego", ha acusado Villares, quien agregó que, no obstante, la sociedad gallega ya "está desarrollando buenos anticuerpos".

Villares ha pedido recuperar las "1.700 plazas" en la sanidad gallega que se perdieron desde que Feijóo llegó a la Xunta como consecuencia de los "recortes". "No desaparecieron, las eliminaron", ha recriminado el dirigente de En Marea, quien ha indicado que sería personal que "podría estar trabajando si quisiesen".

Villares ha indicado que el "colapso" en urgencias se deriva del "desmantelamiento" en la atención primaria, por lo que la gente cuando está "dolorida" o "herida" tiene que acudir a este servicio, al no contar con la atención previa. "Nos quitan la salud", ha espetado Villares.

Feijóo se dirigió al portavoz de En Marea para destacar, irónicamente, su "simpatía" por sus frases, pero le ha invitado a "ensayar un poco más para tener algo de gracia". Además, le advirtió de que los "mayores recortes los planteó su partido al decir no a las vacunas", en referencia a la iniciativa de Lidia Senra.