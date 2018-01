Arzobispo Toledo anima a los jóvenes a ser misioneros porque en ocasiones ve que son "blandengues y poco valientes"

24/01/2018 - 14:29

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha animado a los jóvenes a ser misioneros porque, a su juicio, en ocasiones ve que "los niños y los chavales" son un poco "blandengues", es decir, "poco valientes"."¿A que no te atreves a ser misionero?. Esto es solo para valientes, no para los que no arriesgan y piensan sólo en sí mismos".

TOLEDO, 24 (EUROPA PRESS)

En su escrito semanal, recogido por Europa Press, se ha hecho eco de las palabras parecidas a las que reproducen los niños en sus juegos. "¿A que no te atreves?. ¿A que no te atreves a ir hasta allá arriba?,¿Quién quiere hacer algo todos juntos?".

Por ello, se dirige a los niños que le leen para preguntarles si no se atreven a ser misionero "en casa, en el colegio o en medio de sus amigos". "¿Cuánto os esforzáis porque Jesús sea conocido en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestra ciudad?", ha cuestionado el arzobispo toledano.

Monseñor Rodríguez recomienda primeramente "buscar en la parroquia o en el colegio", o preguntar "qué hay de la Infancia Misionera". "¡Actúa, hombre!, no te quedes parado. Hay que saber primero qué es ser misionero. Te puede ayudar tu párroco, tu profesor y, sobre todo, tu catequista. Quiera Dios que puedan hacerlo también tus padres", ha aseverado.

De este modo, ha señalado que "para ser misionero hay que dejar mucho de lo que nos sobra, desprenderte de cosas y confiar en Jesús, el que fue siempre valiente". "Te estoy diciendo la verdad. Uno que no piensa nada más que en él, no se arriesgará a ser misionero. Y hay que pensar en los misioneros que están lejos, pero sobre todo en tantos niños con los que los misioneros trabajan y ayudan. Esos son valientes".

Para concluir, Monseñor Rodríguez ha recomendado a estos jóvenes que preparen su dinero para la Infancia Misionera y que recen "para que Jesús traiga a tantos niños del mundo esa alegría que da conocerle y amarle".