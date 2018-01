Recogen firmas por una ordenación de terrazas vecinal en Barcelona montando mesas en Sant Jaume

24/01/2018 - 14:25

Aseguran que la propuesta de modificación actual no garantiza la accesibilidad ni el descanso

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Entidades han empezado una campaña de recogida de firmas en Barcelona a favor de una Ordenanza de terrazas que garantice la accesibilidad, la movilidad y el descanso, que aseguran que están en riesgo con la actual propuesta de modificación, y lo han hecho instalando una terraza junto al Ayuntamiento, en la plaza Sant Jaume.

El objetivo es reunir 15.000 firmas en dos meses, han explicado representantes de entidades promotoras de la iniciativa, que incluyen la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), la plataforma Carrers per a Tothom, la Associació Catalana per a la Integració del Cec (Acic) y la Federació Ecom.

Han completado las mesas de la terraza que han instalado con una 'performance', que ha incluido a diversas personas con discapacidad visual que han chocado contra mesas y sillas; a personas en silla de ruedas con dificultades para pasar entre las mesas por falta de espacio, y a una vecina en pijama que pedía bajar la voz porque trataba de descansar.

DERECHOS SUBORDINADOS

El miembro de la Favb Joan Balañach ha destacado en declaraciones a los medios que la propuesta que el Gobierno municipal ha acordado con el Gremi de Restauració "subordina" el derecho a la accesibilidad, la movilidad y el descanso y los intereses colectivos a los intereses económicos.

Ha criticado que los vecinos han quedado excluidos del debate para acordar la modificación de la ordenanza, que se ha pensado "a la medida de los intereses del gremio", y la miembro de la plataforma Carrers per a Tothom Montserrat García ha advertido de que la modificación de la ordenanza va en contra de normativas de accesibilidad.

García ha advertido de que la nueva normativa --que pronto empezará su tramitación-- puede vulnerar los derechos de personas con dificultades en la movilidad, y ha pedido que se amplíen las distancias entre las terrazas y las fachadas, especialmente en vías concurridas, para garantizar este derecho.

Pretenden que la normativa preserve el espacio público como un derecho colectivo y que se priorice el interés general por encima del de ciertos 'lobbies' que consideran que presionan para privatizar espacios colectivos en su beneficio.