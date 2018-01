Reclaman al Gobierno "firmeza" ante Marruecos para evitar más muertes en la frontera de Ceuta

24/01/2018 - 14:57

La Asamblea de Ceuta debatirá la próxima semana una iniciativa parlamentaria del segundo grupo de la oposición en la Cámara autonómica, la coalición Caballas, para exigir al Gobierno de España que entable una "negociación" con Marruecos "desde una posición de firmeza y en un plano de igualdad" con el objetivo de "garantizar los derechos de los ciudadanos de ambos países en la frontera de la ciudad autónoma y la normalización del funcionamiento" después de la muerte, el pasado 15 de enero, de otras dos mujeres porteadoras que fallecieron aplastadas por una avalancha de personas que esperaban para acceder a territorio español.

CEUTA, 24 (EUROPA PRESS)

La iniciativa de Caballas, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, denuncia que las condiciones en las que se desarrolla el "comercio atípico" de todo tipo de mercancías hacia el Reino alauita son "indecentes, indignas e inhumanas".

"Otras dos trabajadoras humildes han encontrado la muerte haciendo un trabajo cruel impropio de este tiempo y de este lugar porque la actividad económica privada más importante de Ceuta no solo es una vulneración constante, consciente y consentida de los derechos más elementales, sino que provoca muertes", llama la atención la formación localista.

Desde el punto de vista de Caballas, el último suceso luctuoso, que se suma a las estampidas en las que otras cuatro mujeres han muerto junto a la frontera de Ceuta en territorio marroquí durante los últimos diez meses, "no se puede calificar como un accidente o un imprevisto"."La frontera de un país democrático y europeo no puede ser, ante la indiferencia cómplice de todos, un embudo de la muerte de trabajadoras indefensas y no podemos seguir siendo testigos mudos, más o menos complacientes, de este horror porque esta ciudad y sus gentes, en especial los más jóvenes", remarca el argumentario de la propuesta, "no pueden acostumbrarse a convivir con la muerte de seres inocentes desde la indiferencia y el desprecio a la vida humana".

Según Caballas, Marruecos nunca hace "nada" para acabar con el porteo de mercancías y España "siempre se lamenta pero tampoco hace absolutamente nada mientras en el infierno del Tarajal todo sigue igual o peor". "Hemos llegado a un punto", lamenta Caballas, "en el que las condolencias protocolarias y los llantos forzados no pueden ocultar la responsabilidad en la que estamos incurriendo porque el limite de cualquier política está en la muerte de seres humanos".

Así, la coalición espera que la Asamblea adopte y exija a Rajoy "una actitud beligerante y combativa para acabar con la tragedia que se sucede diariamente ante nosotros en el Tarajal". "Solo un acuerdo entre España y Marruecos para organizar el funcionamiento del paso fronterizo acabaría con esta pesadilla en veinticuatro horas y no es admisible que una inexplicable falta de acuerdo esté perpetuando una tragedia de esta magnitud", incide.

La propuesta considera que "el Gobierno español no puede mantener una actitud condescendiente, timorata y claudicante" sino "entablar negociaciones desde una posición de fuerza para exigir a Marruecos respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos más elementales y la normalización del funcionamiento del paso fronterizo".