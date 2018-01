Madrid. villacís y almeida dicen que la moratoria de pisos turísticos en madrid sólo impide instalar nuevos hoteles

24/01/2018 - 14:47

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el del PP, José Luis Martínez-Almeida, puntualizaron este miércoles que la moratoria para que no puedan instalarse nuevos pisos turísticos en la capital no es tal, dado que éstos aún no tienen que tener licencia ni condición de tales, por lo que sólo impediría la implantación de nuevos hoteles.

Primero Villacís a través de su cuenta de Twitter y luego Almeida en declaraciones orales indicaron que la moratoria de pisos turísticos anunciada por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista a '20 minutos', no tendrá ninguna trascendencia porque para que una normativa sea aplicable a esas viviendas tendrían que tener la condición de tales, y sólo cuando se apruebe el plan que también ha anunciado el Ayuntamiento, aquellas viviendas que quieran dedicarse a usos turísticos durante 90 días o más al año deberán obtener una licencia de tales.

Villacís publicó en su perfil de Twitter: "¿Sabías que esto que propone el Ayuntameinto no afecta ni afectará a una sola vivienda turística en Madrid? Esto es así porque sólo prohíbe la implantación de nuevas actividades hoteleras, y las viviendas turísticas, a día de hoy, no lo son". Ya antes se había referido al asunto al denunciar que "han aprobado algo que es ilegal, un instrumento que no tiene ningún tipo de cabida en la ley", y que el Gobierno municipal debería "combatir la proliferación, el abuso o incluso la expansión" de pisos turísticos con inspecciones, y de éstas no ha hecho ninguna.

Por su parte, Almeida advirtió: "No es una moratoria para pisos turísticos; es la moratoria hotelera que hizo (la alcaldesa de Barcelona) Ada Colau y que Manuela Carmena pretende establecer en Madrid. Mienten a los madrileños". Según razonó, el Ayuntamiento "en estos momentos no está exigiendo ningún tipo de licencia", de tal modo que "cualquiera que tenga un piso puede dedicarlo a usos turísticos", por lo cual "van a seguir proliferando las viviendas de uso turístico".

El portavoz popular, por tanto, dedujo que se hace "una moratoria hotelera en el centro" como la que hizo Colau "ahuyentando el turismo de Barcelona", y que por tanto el Ayuntamiento está diciendo a los turistas que quieran hospedarse en un hotel madrileño "que no vengan". A su juicio, "el turismo y el derecho de los madrileños a vivir en las debidas condiciones de tranquilidad se tienen que conjuntar" y "tiene que encontrarse un equilibrio", que no puede lograrse con "soluciones apresuradas, poco meditadas, que sólo buscan un rédito electoral inmediato"

