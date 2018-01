Bravo de Laguna aboga por un tope regional del 3% para acceder al Parlamento de Canarias

24/01/2018 - 15:00

El presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, ha abogado este miércoles por un tope regional del 3 por ciento para acceder al Parlamento de Canarias, ya que consideró que el tope insular "es negativo" para la política del archipiélago.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)

"En mi opinión lo que es negativo para la política canaria es el tope insular, hemos mantenido siempre que el acceso al Parlamento de Canarias se debería regir exclusivamente por un tope regional, del 3 por ciento", apuntilló en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo, y al ser cuestionado por la reforma del sistema electoral en las islas.

En relación al número de diputados, actualmente son 60 y en la reforma que proponen PP, PSOE, NC y Podemos se eleva a 70, Bravo de Laguna matizó que cuando se elaboró el Estatuto de Autonomía --del que fue ponente-- se preveía "la posibilidad de tener entre 50 y 70 diputados en el Parlamento, por tanto, el número de 70 tampoco es sacado de la manga ni improvisado".

COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE 2019

Por otro lado, en relación a las posibles coaliciones para las elecciones autonómica de 2019, Bravo de Laguna admitió que "a un año y medio de elecciones" se puede plantear coaliciones con otras fuerzas políticas, apuntando que con UxGC "han hablado CC, PP y Cs porque están en un espacio político" que comparten.

En relación a si ha hablado con Clavijo de una posible coalición con CC dijo que han "hablado de la posibilidad de seguir hablando", al tiempo que consideró que el votante de UxGC entendería una coalición con CC porque su formación continuaría "defendiendo Gran Canaria y para ello puede hacerse a través de la confrontación como Morales", algo que consideró "negativo", o a través de la política de pacto que puede "ser más positiva".

"PREOCUPADO POR EL DEVENIR DE GRAN CANARIA"

Por otro lado, Bravo de Laguna ha agradecido al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que le haya recibido, ya que el líder de UxGC se mostró "preocupado por el devenir de Gran Canaria" al considerar que continúa habiendo "determinados desequilibrios en lo que es la autonomía de Canarias", cuestión que aseguró se la ha trasladado a Clavijo.

En este sentido, afirmó que lo que le "preocupa" es que se produzcan "enfrentamientos en muchos temas sustanciales" entre el Cabildo grancanario y el Gobierno regional porque "produce una paralización en la isla".

Respecto a los temas que le ha trasladado a Clavijo apuntó que su partido está elaborando un proyecto de isla para "impulsar Gran Canaria" porque consideró que la isla se ha quedado "retrasada" en diversos temas. Así, añadió, que es el territorio insular con "más índice de paro, está en cuarto lugar en Producto Interior Bruto (PIB) en Canarias, es la isla que está en una parálisis en el desarrollo turístico" a lo que sumó los problemas en materia de carreteras o hidráulicas, entre otros.

"Estamos elaborando un proyecto de isla para impulsar esta isla frente a la parálisis que se está produciendo en Gran Canaria como consecuencia de un gobierno que no compartimos sus criterios. Es verdad que tienen mucho más dinero del que yo dispuse en el último mandato --en 2015-- y, sin embargo, creo que no se está aprovechando lo suficientemente para la isla, y ahí necesitamos la colaboración del Gobierno de Canarias, no el enfrentamiento", apostilló.