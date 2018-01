El Pacto educativo se enroca ahora en el diágnostico de la financiación del sistema y Podemos amenaza con salirse

24/01/2018 - 15:16

La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación no se pone de acuerdo en el disgnóstico de la financiación del sistema educativo. Si bien todos los grupos coinciden en la necesidad de una mayor dotación de fondos, sin embargo, discrepan sobre el punto de partida.

Podemos insiste en que el sistema educativo está "infrafinanciado" mientras que PP, PSOE y Ciudadanos sostienen que la financiación se sitúa por debajo de lo que necesita el sistema, aunque con distintos adjetivos, según han indicado los portavoces en declaraciones a los medios a la salida de la sesión de este miércoles 24 de enero.

El portavoz de Educación de la formación morada, Javier Sánchez, ha advertido de que "si no se toca la financiación y no se revierten los recortes, Podemos no va a estar en el Pacto". Así, ha apuntado que cuando se llega a un acuerdo de esta naturaleza "es para acordar medidas y políticas que tienen que ver con su realización".

"Si simplemente estamos elaborando un papelito negro sobre blanco para aprobarlo en el Parlamento, que no tiene fuerza de ley, no habremos hecho un pacto. A dia de hoy, yo creo que está más difícil el Pacto de Estado que hace un mes", ha aseverado Sánchez.

ACTITUD "POCO RESPONSABLE" DE PODEMOS

Para la portavoz de Educación 'popular', Sandra Moneo, la actitud de Podemos es "poco responsable" por su diagnóstico "apocalíptico" del sistema educativo, que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad". "La educación en España tiene fortalezas y debilidades", ha sentenciado esta diputada, que ve en el análisis de Sánchez "una falta de respeto a los profesores, padres y alumnos".

Según ha explicado Moneo al término de la reunión, "todos los grupos" apuestan por la mejora de los recursos y ha insistido en que el PP considera que una mayor inversión debe ir aparejada de mayor "eficiencia" para que repercuta en la mejora de la calidad educativa.

"Estamos buscando una redacción donde nos sintamos cómodos: Necesitamos una financiación mayor, pero tiene que ir acompañada por una mayor y mejor eficiencia y en estos términos buscaremos el acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos", ha aseverado.

Los diputados de PSOE José Juan Díaz Trillo y Guillermo Meijón han salido del encuentro "razonablemente satisfechos". Convencidos de que la inversión educativa está "muy por debajo de lo que necesita el sistema", han subrayado que tanto su grupo como el PP y Ciudadanos "entienden que la financiación es fundamental". "Hay una acuerdo generalizado, pero hay un problema de sensibilidades en el uso de los adjetivos", han admitido.