Participa lleva a Pleno medidas para que Sevilla sea "referente en transparencia y ética en contratación local"

24/01/2018 - 15:23

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense trasladará una batería de medidas al pleno convocado este viernes para profundizar las posibilidades que abre la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que la capital andaluza sea "un referente en transparencia y ética de la contratación municipal".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Según explica Participa en un comunicado, la formación sevillana ha trabajado para presentar esta moción junto a Auxiliadora Honorato, ponente de la Ley en el Congreso y diputada por Sevilla de Unidos Podemos.

"Mejorar la contratación pública es una cuestión de voluntad política y por eso exigimos al alcalde, Juan Espadas, que pierda ni un minuto en aplicar la nueva ley estatal, así como la directiva europea que marcan un nuevo rumbo", ha destacado el concejal Julián Moreno, que ha anunciado la intención de su formación de presentar en este pleno una batería de medidas que "garanticen una mejora en la contratación municipal y se convierta en una auténtica herramienta para garantizar la cohesión social, el equilibrio territorial, la sostenibilidad medioambiental y la redistribución de la riqueza".

Señala que la moción sirve para continuar la apuesta de Participa Sevilla por "normalizar" las cláusulas sociales, éticas y medioambientales y que es resultado de las jornadas organizadas por esta formación en noviembre junto a David Comet, de REAS Andalucía, y Auxiliadora Honorato.

Gracias a esta nueva ley, según Honorato, "se abren muchas puertas para mejorar los contratos que las administraciones licitan". En su opinión, así se logrará mejorar la transparencia, facilitar el acceso a las pymes a la contratación, permitir que las entidades con mayor sensibilidad social --centros especiales de empleo, empresas de inserción o entidades de economía social y solidaria-- sean adjudicatarias de contratos, promocionar la calidad de las contrataciones frente a las "rebajas en las ofertas a costa de salarios precarios y mala calidad en las prestaciones".

En este sentido, desde Participa Sevilla se apuesta con esta moción por avanzar en la "consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo".

Algunas de las medidas que Moreno espera que el Ayuntamiento de Sevilla asuma son la posibilidad de rescindir contratos municipales si no se respetan los derechos laborales o pagar directamente a los subcontratistas si las empresas que han ganado la licitación no lo realizan. "Son cuestiones de sentido de común y de respetar derechos fundamentales. Un Ayuntamiento no puede mirar a otro lado ante abusos laborales que se producen en sus externalizaciones", según afirma.

Además, la moción de Participa Sevilla exige que se simplifique el procedimiento de los contratos públicos para facilitar la participación de las pymes, así como que se cree una unidad de seguimiento de ejecución de contratos según la nueva legislación y que se apruebe una regulación en el ámbito municipal para la contratación pública.

Por otro lado, la moción recuerda que la nueva legislación posibilita que se soliciten informes a organizaciones sociales, de usuarias o sindicales sobre las empresas que opten a licitaciones superiores a 500.000 euros. "Esto supone un cambio total en la contratación pública y supone una medida para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción", según el edil de Participa.

Por último, la moción de Participa Sevilla reclama que se cumplan con las nuevas reservas que dispone la actual legislación para empresas de economía social y solidaria, así como para centros especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y a programas de empleo protegido.

Para concluir, Moreno ha resaltado que todas estas medidas pretenden mejorar los contratos de prestaciones directas a la ciudadanía. "Las contrataciones públicas deben estar alejadas totalmente de los intereses del mercado y, por tanto, basadas únicamente en una estricta perspectiva de calidad", concluye.