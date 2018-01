Andalucía, comunidad más afectada por la propuesta de ERE de Bankia-BMN, con varios centenares de empleados, según UGT

Andalucía es la comunidad autónoma más afectada por la propuesta del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se encuentran negociando actualmente con Bankia --tras su operación con BMN--, de forma que se pueden ver afectados varios centenares de empleados, según han precisado fuentes de UGT.

Fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que aún no tienen ni conocen los números definitivos, aunque sí han reiterado que Andalucía "es la comunidad autónoma donde el ERE tiene mayor impacto en pérdida de puestos de trabajo, lo cual no implicaría necesariamente despidos, pueden ser traslados u otra fórmula".

Por ello, el sindicato ha pedido "bajar ese número de forma considerable", puesto que "son cifras inadmisibles", tras lo que no han querido precisar cuanto sería en Andalucía "porque esperamos que esa cifra se reduzca y no queremos dar cifras cerradas, pero estamos hablando de varios centenares de trabajadores".

"Plantear una reducción de la plantilla del banco en 2.510 trabajadores, un 14 por ciento de la fuerza laboral conjunta de Bankia y BMN, mediante prejubilaciones a partir de los 56 años y bajas incentivadas con una indemnización de 25 días por año trabajado es un disparate", han añadido las fuentes de UGT, quienes han recordado que ambas entidades --Bankia y BMN-- "han perdido ya en torno a un 40 por ciento de sus plantillas, en concreto Bankia lleva perdidos el 50 por ciento de puestos y BMN ya lleva perdidos un 40 por ciento".

El sindicato ha recordado que ha convocado movilizaciones en Bankia-BMN ante las "vergonzosas condiciones" que la empresa quiere imponer en el ERE y ante los "escasos avances" producidos hasta el momento en esta negociación. Así, está previsto que se celebren varias concentraciones en Granada, donde habrá gran impacto por ser territorio natural de la extinta Caja Granada. En concreto serán el día 30 de enero en el Cubo, y los días 5 y 7 de febrero en la puerta de la oficina de BMN sita en la calle Reyes Católicos.

UGT ha recordado que si estas movilizaciones no hicieran modificar la actitud de la empresa, se advierte de la convocatoria de huelga en toda Bankia.

POSICIÓN DE CCOO

Por su parte, fuentes de CCOO han recordado a Europa Press que la plantilla de Bankia-BMN en Andalucía asciende a 2.020 trabajadores y han precisado que "la más alta concentración de trabajadores se encuentra en Granada, por estar ahí los servicios centrales de BMN". "Nos apuntan que no está previsto que se mantengan esos servicios centrales", han añadido las fuentes de este sindicato, quienes insisten en que "la mayor afectación será en Granada".

CCOO se ha mostrado en desacuerdo con el número de excedentes que plantea la empresa, 2.510 personas en toda España en el conjunto de la entidad, algo que es "una barbaridad", y han lamentado que la empresa "no nos facilita todos los datos ni nos da los informes para saber en qué se apoya para decir ese número y hacer sus planteamientos".

Han recordado que ese fue el motivo de la anulación de la reunión del pasado lunes y han indicado que este jueves vuelve a celebrarse una reunión de la mesa de negociación en Madrid "y ahí la empresa emitirá su informe y expondrá su planteamiento, y nosotros expondremos los nuestros".

Fuentes de CCOO han indicado que inicialmente la entidad habla de 800 personas afectadas en los servicios centrales en el conjunto de la entidad "y en los servicios centrales de Granada hay 250 trabajadores". Además se verían afectados 700 empleados de toda la red de oficinas, y habrá otros grupos de afectados por otros conceptos hasta sumar las 2.510 personas.

"Necesitamos saber en qué se está apoyando Bankia para hacer esos planteamientos, pero no hemos podido ver los informes; a ver qué ocurre este jueves y qué dice la entidad", han añadido fuentes de CCOO, sindicato que por el momento ha pedido "prudencia y responsabilidad" y que asegura que por el momento no ha convocado movilizaciones "hasta que no conozcamos los documentos y la actitud negociadora de la empresa".

En ese sentido, tras la segunda reunión de la mesa negociadora celebrada la pasada semana CCOO ha calificado de "sinrazón" y de "irresponsabilidad" el proceso de ERE de Bankia y ha señalado que no hará ninguna propuesta mientras la empresa "no facilite toda la documentación que le ha sido requerida y puedan analizar los datos".

Para el sindicato, es*"inaceptable" el enfoque aplicado*por Bankia para tratar este proceso de fusión, ya que*"la destrucción de empleo que plantea no tiene en cuenta los ratios para dotar del personal necesario a la entidad, con el que hacer frente al ingente volumen de trabajo actual que está provocando la ilegal prolongación generalizada de la jornada laboral, y que está poniendo en riesgo la salud de la plantilla". Ha añadido que en Granada "14 oficinas serán clausuradas tras integrar Bankia a BMN, 11 de ellas en la capital".

CCOO ha informado de que, de sus planteamientos iniciales "inadmisibles", la compañía rebajó la edad para prejubilaciones hasta los 56 años cumplidos en 2017 y acortó un año la armonización de pagas de la plantilla procedente de BMN, si bien "insiste en una modificación sustancial de las condiciones laborales y la inaplicación parcial del convenio colectivo".

Asimismo, la sección sindical de CCOO en Bankia califican como "inadmisible" que se consideren puestos amortizables "situaciones estructurales en el funcionamiento de cualquier empresa, vinculadas en muchos casos a derechos especialmente sensibles para las personas, como son las excedencias por cuidado de hijos, excedencias por atención a familiares, permisos sin sueldo, invalidez revisable".

Por ello, CCOO exige a la dirección de Bankia que "modifique radicalmente este planteamiento inicial, aproveche el talento y la profesionalidad de la plantilla, y busque vías de negocio, nuevos mercados y acometa la expansión territorial necesaria para generar el valor por el que nuestro presidente apostó ante los inversores,*y no se empeñe en hacernos transitar por el camino del conflicto y la movilización".

CCOO considera que Bankia "pretende ir mucho más allá que la simple eliminación de duplicidades, sin apostar por un proyecto de expansión en territorios y mercados donde no tiene presencia". "Es lamentable que, en vez de ver en esta fusión una oportunidad de crecimiento, vea una oportunidad de recorte e intente transformar fraudulentamente un ERE organizativo en un ERE económico", se ha lamentado la organización sindical, para la que "la pretensión de Bankia de aprovechar un ERE por causas organizativas para recortar las condiciones laborales de la plantilla es inasumible".