Sindicatos de Xustiza prevén participación "masiva" en el paro y en la manifestación de este jueves y culpan a Rueda

24/01/2018 - 15:53

Sindicatos de Xustiza prevén una participación "masiva" de los trabajadores en el paro previsto para este jueves, que irá acompañado de una manifestación en la capital gallega. De la situación culpan al vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, cuya "incompetencia e irresponsabilidad" han censurado con dureza.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en Santiago en la que han participado varios representantes sindicales, Manuel Díaz (UGT) ha advertido que Rueda actúa de forma "totalmente irresponsable, engañando a los ciudadanos gallegos y a los trabajadores judiciales y a sus familias, provocando con sus falsedades una nueva jornada e huelga" este 25 de enero.

No en vano, los sindicatos consideran que el vicepresidente, de forma "totalmente cínica" dio por hecho públicamente que habría "avances sustanciales y que la situación se iba a resolver", pero en el último encuentro del viernes sucedió "todo lo contrario".

Y es que, según ha verbalizado Manuel Díaz, lejos de producirse avances, la Xunta llegó "con la misma oferta económica" y "empeoró otros aspectos" de las negociaciones. Todo ello, además de "aniquilar la mediación" llevada a cabo por el Consello de Relacións Laborais.

"En su lugar, colocó al director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que no solo no hizo mejora alguna en la oferta a los representantes de los trabajadores, sino que empeoró la última presentada", ha constatado, antes de añadir que, "la provocación y la ofensa fue de tal calibre", que el comité de huelga "no tardó más de cinco minutos" en levantarse.

DIMITIR O DESTITUIR A BARREIRO

A su juicio, los hechos demuestras que "o bien Barreiro ninguneó al vicepresidente haciendo caso omiso de lo que éste le ordenó" o bien Rueda "volvió a mentir o a engañar". "Si un director xeral lo puede dejar como un mentiroso, lo que tendría que hacer Rueda es dimitir o destituir a dicho director", ha retado.

"La hipocresía, la doblez, la falta de lealtad y la mala fe con la que actúa Rueda en este conflicto, solo está a la altura de su soberbia y arrogancia", ha agregado en el marco de un conflicto enquistado por la demanda de una mejora retributiva por parte de los trabajadores de Xustiza frente a los "recortes" sufridos, pero también por la "discriminación" en otras cuestiones como las incapacidades transitorias.

Los representantes sindicales subrayan que en Galicia la Xunta pretende que los funcionarios de la justicia gallega "pierdan el 50 por ciento del sueldo los tres primeros días y del cuarto al 20 el 25 por ciento del sueldo" frente a la evolución registrada en otras comunidades que "igualaron las regulaciones de los magistrados, fiscales, letrados y trabajadores" ante el supuesto de incapacidad transitoria.

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO

En esta coyuntura, al margen del paro en la justicia, los sindicatos han convocado una manifestación que partirá a las 12,00 horas de la Avenida Xoan XXIII de la capital gallega y que finalizará ante el Parlamento de Galicia, donde se leerá un manifiesto.

Hay 16 autobuses movilizados, por lo que se espera "no bajar de 1.200 o 1.300 manifestantes en ningún caso" y un paro "masivo" en los juzgados.

Si no se reconduce la situación, los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en febrero. La postura de la Xunta, verbalizada por el propio Alfonso Rueda, es que la ruptura de las negociaciones fue "unilateral" por parte del comité de huelga, y que el Ejecutivo no renuncia a poder alcanzar un acuerdo para poder solucionar el conflicto.