Gürtel. vicente rambla carga contra costa y dice que era el "embudo" por el que pasaban las decisiones

24/01/2018 - 15:05

El exvicepresidente de la Generalitat y director de las campañas electorales del PP en Valencia en 2007 y 2008 ha responsabilizado al que fuera secretario general del partido Ricardo Costa de lo hecho en ese período y ha asegurado que era "el embudo" por el que pasaban las decisiones.

Tras la declaración de Costa que le implicaba en la financiación con "dinero negro" del PP valenciano, Rambla ha insistido en que "el director de campaña se dedica sólo a la parte política" y aseguró que está encausado porque "me llevo bien con todo el mundo".

En cambio, ha negado tener conocimiento de la financiación ilegal del partido, de los pagos en dinero negro y del cobro de facturas falsas. Apuntando otra vez a Costa, explicó que "los pagos a Orange Market empiezan en noviembre de 2004, qué casualidad que es cuando llegan al partido el señor Costa y la señora Adela Pedrosa".

Según su versión, Orange Market era "la empresa de cabecera" del PP en Valencia porque hacía todo lo que se le encargaba "a gusto del presidente y del vicesecretario Ricardo Costa, que era la persona que más peso tenía en el partido en ese momento". Sin embargo, ha dicho no conocer "cómo era la relación de Ricardo Costa con Camps ni cómo se organizaban".

"Ricardo Costa", dijo, "era el embudo por el que tenía que pasar todo". De hecho, siguió relatando, nadie le dijo cual era el tope de gasto en cada campaña electoral. "Había un marco presupuestario que nos comunicó Ricardo Costa. Luego he conocido que no sólo hay un límite legal, sino dos límites más: 20% para cuñas y 20% para vallas. En ese momento lo desconocía. Porque no era el encargado de la gestión económica de la campaña. Porque si hubiera sido, no se habría hecho así en la vida", aseguró.

Insistió en que no sabía quién pagaba los gastos de los actos electorales, "jamás hablé con la gerente del partido ni vi las cuentas. Los márgenes que aquí se manejaban eran inadmisibles, descabellados. Yo no sé dónde iba el dinero", reiteró.

