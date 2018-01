Podemos compara los cie con "campos de concentración como el de auschwitz"

Podemos volvió este miércoles a pedir el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), ya que su misma existencia supone una vulneración de los derechos humanos como ocurrió con los "campos de concentración como el de Auschwitz", en referencia a los centros de represión y exterminio que montó el régimen nazi.

Así lo aseguró esta diputada de Podemos Ione Belarra durante la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para explicar que a finales del año pasado la futura cárcel de Málaga II, en Archidona, fuera usada temporalmente como CIE ante la masiva llegada desde Argelia de inmigrantes ilegales a las costas de Murcia y Almería.

A este respecto, Belarra criticó la misma existencia de los CIE y que Zoido haya resaltado que en la cárcel de Archidona los inmigrantes tuvieron acceso a "zonas de esparcimiento", debido a que es una instalación nueva y este equipamiento no existe en otros centros para extranjeros.

La diputada de Podemos respondió que "los CIE no vulneran los derechos humanos porque no haya zonas de esparcimiento en ellos, aunque también, o porque no haya módulos para las familias, que también".

"DIMISIÓN INMEDIATA"

"Los centros de internamiento", indicó esta parlamentaria, "vulneran los derechos humanos porque existen: eso es lo más importante que tenemos que entender. Porque había campos de concentración, como el de Auschwitz, que eran legales y que ahora avergüenzan a toda la humanidad porque existieron. Igual que los CIE, porque existen".

Esta representante de la formación morada añadió que el episodio de Archidona "es un nombre ya grabado en mayúsculas" en la trayectoria política de Zoido, al que pidió su "dimisión de inmediata" por alojar inmigrantes en una futura cárcel, algo que, a su entender, prohíbe la normativa penitenciaria española.

Al mismo tiempo, Belarra sostuvo que, según sus noticias, durante el tiempo que los inmigrantes estuvieron en Málaga II no tuvieron "acceso a agua potable" ni a "suministros suficientes". Además, también afirmó que se dificultó la visita de familiares y el trabajo de las ONG.

