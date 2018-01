El catedrático de la UV Gustau Camps-Valls, nuevo 'Fellow' del Institute of Electrical and Electronics Engineers

24/01/2018 - 16:49

El catedrático de Ingeniería Electrónica de la Universitat de València (UV) y coordinador del grupo de investigación 'Image and Signal Processing' (ISP) ha sido reconocido con el más alto grado de membresía ('Fellow') del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la mayor asociación mundial de ingenieros en tecnología.

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El IEEE ha destacado la contribución de Camps-Valls al aprendizaje automático en sensores remotos. Este grado 'Fellow' se concede a profesionales con "destacados méritos" en alguna de las áreas de interés de este organismo, según ha detallado la UV en un comunicado.

Dedicado al avance en la tecnología, el IEEE publica alrededor del 40 por ciento de los trabajos en los campos de las ingenierías eléctrica, electrónica y ciencias de la computación. Algunos de los más notables presidentes de la IEEE y de sus organizaciones fundacionales fueron Alexander Graham Bell (1891-1892), Lee De Forest (1930), William R. Hewlett (1954) o Ernst Weber (1959 y 1963).

El 'Fellow', un grado con más de cien años de recorrido, se alcanza tras un "estricto" doble proceso de evaluación, previa aprobación de su propia Sociedad Técnica dentro del IEEE. La de Camps-Valls es la 'Geoscience and Remote Sensing Society' (GRSS), pero existen treinta y nueve; y la Signal Processing Society (SPS) también lo ha recogido en su listado de miembros 'Fellow'. Sólo se concede el reconocimiento de 'Fellow' a un miembro de cada mil.

SOBRE GUSTAU CAMPS-VALLS

Las contribuciones de Gustau Camps-Valls se centran en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para el análisis de datos de teledetección, observación de la tierra y geociencia.

El catedrático de la UV es autor de 150 artículos en revistas internacionales, más de 200 comunicaciones a congreso y cinco libros internacionales relacionados con procesamiento de señales, datos y métodos de aprendizaje automático.

Además, ha coordinado más de diez proyectos de investigación y otros tantos contratos financiados por la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea y EUMETSAT. En 2015 obtuvo un ayuda 'Consolidator Grant', del European Research Council (ERC) para avanzar en el aprendizaje estadístico de datos de observación de la Tierra.