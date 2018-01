Madrid. el psoe cree que es "posible, no probable", que cifuentes "desconociese lo que pasaba con los dichosos papeles del canal de isabel ii"

24/01/2018

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, declaró este miércoles a Servimedia que es "posible, no probable", que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "desconociese lo que pasaba con los dichosos papeles del Canal de Isabel II", refiriéndose al retraso en la entrega a los grupos parlamentarios de actas del Consejo de Administración de la empresa pública relacionadas con el 'caso Lezo'.

Respecto a la comparecencia de Cifuentes, solicitada por algunos grupos, en la comisión sobre corrupción, dijo que sigue pensando "que el lugar de comparecencia es el Pleno" de la Asamblea de Madrid. "Una presidenta de la Comunidad de Madrid, en un país democrático, lo lógico es que responda ante el Parlamento", según Franco, quien manifestó que, "ante cualquier duda que suscite su actuación, lo lógico es que comparezca en el Pleno, no en una comisión reducida, porque además si comparece en la de investigación, parece que se está presumiendo una cierta culpabilidad".

Insistió en su petición y dijo que el PP, para negar esta posibilidad, "se escuda en que el Reglamento" de la Cámara regional, "que es ambiguo en ese terreno, no lo permite". No obstante, señaló, "sigo pensando que es discutible, que es cuestión de interpretación, pero ella debería dar un paso al frente y decir yo comparezco ante la Cámara de representación de todos los madrileños". "Si no lo hace ella sabrá por qué", reiteró.

En secretario general de los socialistas madrileños también comentó las tensas relaciones que mantienen PP y Ciudadanos y consideró que "ambos están buscando su espacio". Tras señalar que Ciudadanos, "hasta ahora en todo lo fundamental, siempre ha votado con el PP", explicó que "ahora intenta, en esta coyuntura, desmarcarse y buscar su espacio". "Esencialmente hay pocas diferencias ideológicas entre PP y Ciudadanos", concluyó.

24-ENE-18

