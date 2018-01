PP-A respeta la decisión del alcalde de Porcuna y le agradece los años que ha dedicado al partido

25/01/2018 - 13:19

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha expresado su respeto a la decisión del alcalde de Porcuna (Jaén) y cabeza más visible de la corriente crítica del PP en la provincia, Miguel Moreno, de abandonar el partido y le ha agradecido los años que ha dedicado al partido.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado López, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, después de que Moreno anunciara esta medianoche su salida "honrosa" del partido después de que no se haya producido una propuesta "digna" ante la crisis abierta tras el congreso provincial de mayo, según denunciaba.

"Si algo me enseñaron en esta vida es a respetar a las personas, y más si son compañeros", ha indicado López, quien ha dicho que Moreno ha tomado una "decisión personal y no me queda más que respetarla". Si bien, ha querido agradecerle los años que ha dedicado al PP.

Ha indicado que, según las noticias que le han llegado, el alcalde de Porcuna es el único dirigente que abandona el partido. Preguntada si tras su salida podrían producirse otras renuncias, ha respondido que "todos saben que las puertas del PP están abiertas para todos los que crean en los valores y en los ideales de este partidos, que son los que responden a los que necesita la sociedad andaluza".

Miguel Moreno comunicó su decisión al filo de la medianoche de este 24 de enero, cuando cumple el plazo de dos meses que había dado, planteando su paso a no adscrito, para intentar alcanzar un acuerdo que acabe con la división surgida en el congreso. Previamente, había reclamado un cónclave "con garantías" tras las elecciones municipales y la "integración real" en los órganos de dirección.

En el pasado congreso fue elegido presidente provincial el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, aunque entre acusaciones de "irregularidades" por parte de la candidatura que encabezó el regidor de Porcuna, Miguel Moreno, desde la que se ha venido denunciando "irregularidades" que los llevaron incluso a los tribunales para pedir su nulidad.

"Siento no poder dar buenas noticias. Se acaba el tiempo y no tenemos una propuesta honrosa y digna como la que esperábamos", trasladaba Moreno a sus compañeros de la corriente crítica 'Jaén adelante' en un vídeo al que ha tenido acceso Europa Press.