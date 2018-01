Girauta no descarta que rajoy "no entienda" qué es la brecha salarial

25/01/2018 - 13:18

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, aseguró este jueves que no se puede descartar la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no entienda" qué es la brecha salarial entre hombres y mujeres y por eso respondiera "no nos metamos en eso" al ser preguntado por ello en una entrevista.

En rueda de prensa, Girauta explicó que reaccionó "con incredulidad" cuando tuvo conocimiento de esa respuesta de Rajoy y pensó "que no podía ser" y que se había trasladado "una exageración". Sin embargo, al comprobarlo concluyó que esa respuesta "no tiene explicación".

"No tiene explicación que no sepa que es obligación de los poderes públicos" garantizar esa igualdad, recogida en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, algo que Rajoy no puede desconocer teniendo en cuenta que es la persona en España que más tiempo ha formado parte de un gobierno.

Ciudadanos ha dirigido varias preguntas por escrito al Gobierno para conocer si considera que hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores "no es su competencia" y si el presidente "entiende en qué consiste la brecha salarial". "No descartemos la posibilidad de que el señor Rajoy no entienda qué es", auntó Girauta.

Pregunta también al Gobierno si no considera que es su obligación salvaguardar el principio básico de igualdad, si no cree que avanzar en igualdad es hacerlo "en la buena dirección", si no le parece necesario trasladar al ordenamiento jurídico español la recomendación de la Comisión Europea, y quéimplica la igualdad para el presidente.

