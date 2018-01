Dos nuevos fallecidos por gripe en la última semana elevan a 15 el total de muertos esta temporada en Extremadura

25/01/2018 - 13:35

Dos pacientes han fallecido en la última semana a causa de la gripe, lo que eleva a 15 el número total de fallecidos durante esta temporada con infección confirmada de gripe de esta enfermedad en Extremadura.

MÉRIDA, 25 (EUROPA PRESS)

De los quince fallecidos, doce de ellos son mujeres, y tres hombres, mientras que por tramos de edad, once de ellos tenían más de ochenta años, tres pertenecían al grupo de 70 a 79 años y uno al de 50 a 59 años.

En total, y según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, los hospitales extremeños notificaron la pasada semana 23 nuevos casos graves ingresados con gripe, que sumados a los 77 registrados hasta la semana anterior elevan a 100 el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus.

Además, el informe de la Subdirección de Epidemiología señala que la evolución de la epidemia es "creciente", y se espera que continúe en ascenso al menos durante las dos próximas semanas.

Al margen de los 15 fallecidos, de los restantes 85 casos graves notificados en Extremadura, 57 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 28 permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Asi, 81 de los cien pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, como una enfermedad cardiovascular crónica (51 casos), diabetes (28), enfermedad pulmonar (24), enfermedad renal crónica (22), inmunodeficiencia (9), obesidad (8) y enfermedad hepática (1 caso).

De los 100 casos graves, al menos 55 pacientes no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 33 sí lo habían hecho y en otros 12 casos no consta. Entre los quince fallecidos, todos ellos con factores de riesgo, al menos ocho no se habían vacunado, mientras que seis sí lo habían hecho y en un caso no consta, según los datos aportados por la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por tramos de edad, la mayoría de los casos registrados son personas de más de 80 años (46 casos), seguidos de los grupos de 70 a 79 años (17), 50 a 59 años (11), 0 a 9 años (9), 60 a 69 años (8), 40 a 49 años (5), 30 a 39 años (3), y 20 a 29 años (1 caso).

LA TASA SUBE A LOS 204 CASOS POR CIEN MIL HABITANTES

En el conjunto del territorio español, hasta la fecha se han notificado 2.175 casos graves hospitalizados y se han producido 278 defunciones asociadas a la gripe.

La tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura continúa en ascenso, subiendo desde los 156 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 204 casos/100.000 habitantes de la semana que finalizó el pasado domingo, aunque sigue estando muy por debajo de la tasa registrada en el conjunto de España (290 casos/100.000).

Señala el Servicio Extremeño de Salud (SES) que como en años anteriores, los hospitales extremeños han adoptado diversas medidas en previsión de un posible incremento del número de ingresos durante el período de mayor incidencia de la gripe, que incluyen la habilitación de unas 200 camas en las plantas de hospitalización y en algunos casos en sus servicios de Urgencias.

También han incrementado sus recursos de personal con la contratación de facultativos, profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, además de otras medidas adoptadas en algunos de los centros hospitalarios, como cubrir el 100 por 100 de las bajas.

Según fuentes de la Dirección General de Salud Pública del SES, la gripe de este año tiene una "incidencia menor en cuanto a número de personas afectadas", pero por el contrario causa "más casos" graves que en la temporada pasada.

Así, el informe de la Subdirección de Epidemiología del SES señala que en lo que va de temporada los médicos de Atención Primaria apenas han atendido a unas 9.900 personas afectadas por la gripe, poco más de la mitad de las que se contabilizaban el año pasado por estas fechas, y muy por debajo de las cifras de una temporada "normal", que se sitúan entre 30.000 y 40.000 usuarios atendidos en Primaria con esta patología.

TODAVÍA HAY VACUNAS

Sin embargo, pese a la menor incidencia sobre el conjunto de la población, la epidemia de este año ya ha causado 100 casos graves hospitalizados y 15 fallecimientos, cifras superiores a las registradas el año pasado por estas fechas, cuando se registraban 68 casos graves hospitalizados y 10 fallecidos.

Aunque la campaña oficial de vacunación concluyó a finales de diciembre, todavía hay dosis disponibles en los centros de Atención Primaria, donde pueden vacunarse todas las personas mayores de 60 años, los usuarios de cualquier edad con enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, hepáticas o neurológicas, obesidad, insuficiencia renal, disfunción cognitiva u otras patologías o situaciones consideradas como factores de riesgo.

También está indicada la vacunación para personas que pueden transmitir la gripe a otras con alto riesgo de complicaciones, como los trabajadores de centros sanitarios o instituciones geriátricas, y profesionales de servicios públicos esenciales como fuerzas de seguridad, emergencias sanitarias o personal docente.

El SES recuerda que la recomendación clave de la Organización Mundial de la Salud para la población ante la gripe es vacunarse, ya que la vacunación disminuye los ingresos y urgencias hospitalarias, la gravedad de la enfermedad y la mortalidad por esta patología infecciosa.

Para evitar la transmisión de la gripe, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud recomienda seguir unas pautas básicas de conducta como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse nariz y boca cuando se tose o estornuda, y evitar los saludos con contacto físico.

Para las personas con síntomas como fiebre o malestar general, también aconseja quedarse en casa hasta un día después de la desaparición de los síntomas -aproximadamente una semana-.

Finalmente, el Servicio Extremeño de Salud recuerda a los usuarios que en caso de que tengan síntomas de la gripe deben acudir a consulta con su médico de cabecera en el centro de salud o consultorio que les corresponda, para evitar colapsar los servicios de urgencias.