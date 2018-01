Tudanca espera una "nueva ceremonia de fariseísmo" de Herrera tras el previsto fracaso de Nadal con el carbón

25/01/2018 - 13:33

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, espera una "nueva ceremonia de fariseísmo" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras el "fracaso" del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la defensa del carbón.

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

Tudanca se ha expresado así en referencia al rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al proyecto de real decreto que endurece las condiciones para el cierre de centrales de generación eléctrica, lo que afecta a las térmicas de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias), para las que Iberdrola ha solicitado la clausura.

"Esto es como lo peor que le sienta a un hijo que le diga un padre: te lo advertí", ha señalado el líder de los socialistas, quien ha recordado que ya dijeron lo que iba a pasar, algo que "lamentablemente" demuestra que "na vez más el PP no quería impedir el cierre de la minería y las térmicas sino cubrirse las espaldas y ganar tiempo", algo que cree que no tienen las cuencas mineras ni sus trabajadores. "Basta ya de tomarnos el pelo", ha aseverado.

A la vista de que no se equivocó con lo que iba a ocurrir, Tudanca cree que tampoco lo hace cuando augura que esta semana se asistirá "a una nueva ceremonia de fariseísmo de Herrera, rompiéndose y rasgándose las vestiduras, poniendo el grito en el cielo", con reivindicaciones a "su gobierno" del PP y al ministro al que lanzó "piropos impresionantes" recientemente, pero que "es el que ha vuelto a fracasar en la defensa del carbón y las térmicas en la Comunidad".

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha criticado el fracaso de Nadal porque, ha recordado, ya advirtieron de que el decreto no estaba pensado para impedir el cierre de las térmicas, sino para las nucleares, "con Garoña a la cabeza", de que llegaba tarde porque la norma "no podría ser retroactiva" y, además, si no se incluía el carbón como reserva estratégica para justificar esa norma que trataba de impedir el cierre de las térmicas iba en contra de la normativa europea, de la de competencia y de la energética del país.