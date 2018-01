Fundación del Toro de Lidia critica la "inquisición cultural" de Carmena y trabajará para reabrir la escuela de El Batán

El Ayuntamiento ha vuelto a pedir formalmente la entrega de las llaves

La Fundación del Toro de Lidia ha calificado el cierre de la escuela de tauromaquia de La Venta El Batán por parte del Ayuntamiento de Madrid de una "inquisición cultural" y ha asegurado que "trabajará en todos los frentes" para reabrirla.

Así se ha manifestado el presidente de la asociación, Victorino Martín, en una carta abierta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que ha calificado el cierre como un "ataque a la libertad", y ha lamentado la clausura después de haber intentado llegar a un acuerdo con el Consistorio.

"A la manera en la que las temibles inquisiciones calvinistas reprimían cualquier expresión cultural que se desviara de su rígido dogma moral, la alcaldesa decide censurar una de las expresiones más poderosas de la cultura popular española, la tauromaquia", critica el ganadero, que ha recordado que la tauromaquia es "patrimonio cultural español, tal y como dicen las leyes vigentes".

En la misma línea, Martín ha afirmado que "no se puede reprimir una expresión cultural por el simple hecho de que no guste". "Quizás convenga recordar a la alcaldesa de Madrid que la tauromaquia es cultura protegida por la Constitución", ha incidido, para después añadir que incluso la Unesco establece "el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas".

Por todo esto, el presidente de la asociación del Toro de Lidia asegura que Carmena "no puede pretender que su intransigencia moral esté por encima de las convenciones internacionales". "Los poderes públicos no están para decidir qué es cultura y qué no es cultura, sólo el pueblo puede decidirlo libremente", ha afirmado.

A su vez, Martín ha lamentado la "arbitrariedad" del Ayuntamiento de Madrid, que según el ganadero es una institución pública que debe velar por los derechos de todos los ciudadanos. "El impedir que una instalación esencialmente taurina no sea utilizada para su función natural es claramente arbitrario, algo prohibido expresamente por nuestra Constitución", ha apuntado.

Asimismo, el ganadero ha apuntado que desde el mundo del toro no se estaba pidiendo que el Consistorio se hiciera cargo del mantenimiento ni tampoco ninguna subvención, sino "únicamente" que se mantuviera el espacio de El Batán "como punto de encuentro de los profesionales del toro para su entrenamiento diario".

Por último, se ha dirigido a aquellas personas que se hayan podido alegrar del cierre de la escuela, que asegura que "no es una victoria de nadie". "Esto es una derrota para todos los madrileños, una derrota de la libertad, una derrota de la cultura en todas sus diferentes expresiones, las compartas o no, te gusten o no", ha manifestado.

"Hoy es la tauromaquia, pero mañana puede ser cualquier otra cosa", ha argumentado a continuación, para, por último, apelar a la tolerancia de la ciudad de Madrid, en la que "todo el mundo es bienvenido" y es famosa por su "carácter abierto".

AYUNTAMIENTO VUELVE A PEDIR A LA ESCUELA QUE ENTREGUEN LAS LLAVES

Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado a Europa Press que, después de que los trabajadores de la escuela aseguraran no haber recibido notificación formal del cierre, se ha vuelto a mandar un segundo burofax para pedirles que se "regularice" la situación.

Así, desde el Consistorio han señalado que se les ha vuelto a citar mediante burofax para una reunión en la sede de Madrid Destino, de la que depende la escuela, en la que se abordará la extinción del contrato de las clases de tauromaquia el pasado 31 de diciembre y su no renovación, así como la extinción del contrato y la entrega de llaves.

Una vez entregadas las llaves del espacio por los usuarios y trabajadores de la escuela, el Ayuntamiento ha indicado que "valorará los futuros usos" que se pudieran aplicar al espacio municipal.