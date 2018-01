Ábalos confirma el apoyo del PSOE al Gobierno para que "un prófugo de la Justicia" no sea presidente de Cataluña

25/01/2018 - 14:15

El secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado este jueves el apoyo de su partido al Gobierno de la Nación para evitar que "un prófugo de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont, pueda ser nombrado presidente de la Generalitat de Catalunya.

CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas junto a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), con la que ha visitado el Parque Logístico de la ciudad andaluza, Ábalos ha aclarado que su partido apoya la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, medida anunciada este jueves por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, Ábalos ha afirmado que los socialistas van a "apoyar el cumplimiento de la Ley" y "la defensa del Estado de Derecho", de modo que, si el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy "actúa en esa dirección, contará con el apoyo" del PSOE, es decir, los socialistas no acompañan "al Gobierno porque sí", sino que lo respaldan "en la tarea de defensa de la legalidad y de la integridad territorial de España".

Por esta razón, los socialistas se suman al propósito que persiguen las medidas anunciadas por Sáenz de Santamaría, pues "no puede ser presidente de la Generalitat una persona que no respeta el orden constitucional y que, además, está prófugo de la Justicia", de modo que "su obligación es comparecer ante los tribunales y, desde luego, no puede ser el president de la Generalitat de Cataluña".