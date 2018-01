El Equipo de Gobierno de Murcia propone 3 comisiones de investigación, una de ellas sobre empleados de concesionarias

25/01/2018 - 14:15

La única condición es que la primera de ellas esté presidida por la portavoz del PSOE, Susana Hernández

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del Grupo municipal Popular, Jesús Pacheco, ha anunciado que el Equipo de Gobierno ha propuesto al Pleno la creación de tres comisiones de investigación sobre empleados en concesionarias, inversiones en pedanías y el contrato de alumbrado público, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Pacheco ha explicado que "para demostrar que no tenemos nada que ocultar ni tenemos ningún tipo de miedo a investigar lo que se tenga que investigar, vamos a instar a todos los grupos de la oposición a crear tres comisiones de investigación, que ninguna de ellas estará presidida por este equipo de Gobierno".

"La primera de ellas tratará sobre empleados en las empresas concesionarias del Ayuntamiento, y se pondrá en marcha con una única petición: que esté presidida por la portavoz del PSOE, Susana Hernández", ha indicado el portavoz adjunto.

Las otras dos serán sobre inversiones en pedanías y la tercera específicamente sobre el contrato de alumbrado público, según Pacheco, quien ha recordado que "no será la primera comisión de investigación que promovemos ni en la que participamos activamente".

Con el fin de que se constituyan estas comisiones de investigación a la mayor brevedad, el Equipo de Gobierno ha presentado en el Pleno "más de 1.500 folios de contratos públicos y datos de inversiones en pedanías para que los grupos de la oposición comiencen a trabajar lo antes posible".

Del análisis de estos datos, se puede comprobar que no sólo "no se beneficia con inversiones a las pedanías en las que gobierna el Partido Popular, como algunos no han dudado en afirmar" sino que, al contrario, "las pedanías en las que gobierna el PSOE y Ciudadanos con Podemos son las que más inversión han recibido, tanto en términos absolutos como relativos", ha indicado Pacheco.

Además de que la distribución de las inversiones del Ayuntamiento en las pedanías se ha realizado de "común acuerdo" con los principales grupos de la oposición, "una vez adjudicadas las cantidades, la concreción de la obra a realizar ha sido decidida por acuerdo de cada Junta Municipal"m según las mismas fuentes.

Asimismo, las inversiones realizadas en el municipio por la empresa Aguas de Murcia, así como las de alumbrado público, "han beneficiado de forma clara a las Juntas Municipales en las que gobierna el PSOE con Ciudadanos y Podemos".

En este sentido, el PP destaca que Aguas de Murcia ha invertido 4,2 millones de euros en las Juntas Municipales gobernadas por el PSOE con Ciudadanos y Podemos, es decir, el 79 por ciento, frente a los 1,1 millones en las juntas 'populares'. En lo que respecta al alumbrado público, las Juntas de PSOE, Cs y Podemos han recibido "1,07 millones (58%) frente a los 769.515 euros de las del PP (42%)".

"Los grupos de la oposición siempre diferencian entre pedanías gobernadas por un color u otro. Les encanta etiquetar y separar. Nosotros no diferenciamos ya que nosotros gobernamos para todos los murcianos", ha finalizado el portavoz adjunto.