Ahora Murcia exige que se "depuren responsabilidades" sobre lo sucedido en el Museo Ramón Gaya

25/01/2018 - 14:21

Ahora Murcia ha exigido este jueves en el Pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Murcia que se "depuren responsabilidades" sobre lo situación que el PP ha venido generando en el Museo Ramón Gaya con la situación de su personal y de los trabajadores de las empresas contratadas para los servicios del mismo.

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la formación municipalista, Alicia Morales, ha instado al gobierno municipal a que "elabore, sin más dilación, la relación de puestos de trabajo del museo, y así posibilite la convocatoria de la necesaria oferta de empleo público para regularizar definitivamente la situación que el PP ha venido generando a lo largo del tiempo en este museo".

La concejala ha afirmado que "queremos que el calvario por el que están pasando los trabajadores del Museo acabe. Se lo debemos. Y les debemos una gran disculpa y nuestro más profundo agradecimiento", según informaron fuentes de Ahora Murcia en un comunicado.

Morales ha recordado que el reciente dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia incluye una reflexión final que afirma que la situación objeto de consulta "no puede calificarse sino de absolutamente irregular, pues de la documentación remitida se desprende que el problema suscitado tuvo su origen en una actuación poco diligente de los responsables municipales, bien en la concepción del propio contrato de servicios, bien durante su ejecución, de la que se han derivado, de forma directa o indirecta, las consecuencias ya analizadas".

Por otro lado, y sobre la tramitación dada en las últimas semanas al asunto, la concejala ha expresado su disconformidad con que "los informes y expedientes se entregan solo un día antes de las votaciones, llevando cuestiones a las comisiones sin la información y la documentación necesaria para poder tomar decisiones".

Morales ha expresado que "una vez más se ha gestionado este asunto como tantos otros en este ayuntamiento: haciendo lo que les ha dado la gana, como si esto fuera su cortijo, sin el más mínimo respeto a los derechos laborales de los trabajadores ni a la transparencia y buenas prácticas que deben regir la gestión de lo público. Y después, cuando las cosas se han puesto difíciles, han estado retorciendo la realidad hasta el esperpento para adaptarla torticeramente a la situación creada y para tapar su política del cortijo".

La portavoz de Ahora Murcia ha expresado finalmente que "es urgente solucionar la situación de los trabajadores, nosotros desde luego, no vamos a poner obstáculos. Pero no nos pueden pedir que seamos cómplices de sus desmanes. Lo siento, pero no vamos a asumir sus malas prácticas y sus errores. Ustedes tienen la responsabilidad, asúmanla".