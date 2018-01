El pdecat asegura que "no hay ninguna razón legal para impedir que puigdemont sea elegible"

25/01/2018 - 14:08

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, aseguró este jueves que "no hay ninguna razón legal para impedir que Puigdemont sea elegible".

Así lo dijo en los pasillos del Congreso minutos después de que el Gobierno anunciase que ha solicitado un aval al Consejo de Estado para interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, de que Carles Puigdemont se someta a la sesión de investidura como candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana.

Según Campuzano, lo que el Gobierno ha anunciado "no tiene ningún fundamento legal" porque "no hay ninguna razón legal para impedir que Puigdemont sea elegible". A su juicio, "la normativa electoral española no contempla que en los supuestos en los que está Puigdemont se impida que sea candidato a la Presidencia". "Yo espero que el Consejo de Estado no avale la decisión del Gobierno y el Tribunal Constitucional no admita a trámite la propuesta", dijo el diputado independentista.

Además, el portavoz del PDECat se mostró "convencido" de que el Gobierno "no está respetando" los resultados electorales del 21-D en los que, señaló, la ciudadanía confío en una "mayoría (en el Parlament) que puede elegir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, y el Gobierno debería de respetar esa decisión", agregó.

