Dujo defiende la "unidad" que representa Asaja frente a la "división" del resto de organizaciones que "no se soportan"

25/01/2018 - 14:31

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha defendido hoy la "unidad" que, a su juicio, representa Asaja frente a la "división" del resto de organizaciones cuyos líderes "no se soportan" y a los que es "muy difícil de convencer" para llevar a cabo reivindicaciones "a favor del campo".

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en un acto con más de 200 profesionales del sector de la Comunidad en uno de los actos de campaña de cara a las elecciones en el campo del próximo 11 de febrero.

En este sentido, ha indicado que están llamados a las urnas 40.400 profesionales y que aquellos que no puedan votar ese día lo pueden hacer en las Delegaciones Provinciales de la Junta hasta el 5 de febrero

Dujo ha apelado a la importancia de ejercer el "derecho al voto" de los profesionales del sector al entender que es "la mejor forma" de hacer "escuchar la voz del sector", de "fortalecer a las organizaciones agrarias" y, en definitiva, de "defender el sector". "La mejor manifestación que el campo puede hacer para defender sus intereses es votar", ha insistido el responsable de Asaja en la Comunidad.

En este punto ha lamentado que, dentro de estas elecciones, la Junta se haya "opuesto" a que cerca de 2.000 agricultores no puedan acudir a los comicios al no estar registrados en el Reacyl y que habían podido "concurrir" a los anteriores comicios. "Son aquellos que están en la actividad en una forma de cooperativa, de sociedad civil o limitada o el matrimonio donde los dos trabajan pero solo uno hace la PAC y es el que vota y el otro no, y normalmente son las mujeres", ha denunciado.

Dujo ha insistido que, durante la jornada en la que han estado presente cerca de 200 agricultores de toda la Comunidad, iban a poner en común el mensaje de la organización que se basa en "tres pilares fundamentales" y es que cuenta con los "mejores socios, los mejores profesionales trabajando y unos directivos entregados en la defensa de sus intereses". "Los tres pilares formamos Asaja, la única organización representativa en todas las provincias, es la organización mayoritaria en la Comunidad, en España y pertenece al Copa a nivel europeo", ha subrayado.

En este punto, ha querido dejar claro que Asaja representa la "unidad", frente al "resto" que representan la "división", ya que eran una sola organización y "hoy son tres". "Entre ellos ha reñido, se han dividido y no se entienden", en alusión a la Alianza y UCCL.

También representa la "reivindicación unida" con su participación en la marea verde, la marea blanca y la manifestación por la sequía, ha recordado, algo que no pasa con el resto de organizaciones a las que "cuesta unir" para este tipo de actos reivindicativos por "protagonismo de sus dirigentes que no se pueden ni ver".

Asaja quiere lanzar un mensaje "claro", que son sus "40 años de trabajo", de "mejorar", de "ser un equipo" y de "haber conseguido logros", si bien ha especificado que la organización persigue dos objetivos claros "conseguir precios dignos para la agricultura y ganadería" y la prórroga de la PAC.

En este punto, Dujo ha defendido a la industria que "compra y paga un precio digno", mientras que denuncian a la que "es injusta y nos arruina" como las del sector lácteo, que prefieren comprar productos de fuera y de "peor calidad" que lo que compran aquí "pagando dignamente".

Además, ha insistido en su defensa por prorrogar la actual PAC, ya que entiende que lo que viene es "peor que lo que hay", si bien ha insistido en que lucharán "para mejorar esos aspectos", sobre todo en "favorecer al agricultor en activo" y "en desarrollar más la cadena de valor".

PRESUPUESTOS TACAÑOS

Dujo también ha hecho referencia a los presupuestos que los Gobiernos estatal y regional dedican al campo y que ha calificado de "tacaños", "de crisis" y no "mejoran ni solucionan los problemas". Por eso pide que se siga apostando por los cultivos que "son importantes" para la Comunidad, como la patata, la remolacha y los nuevos cultivos.

Por último ha insistido en que lo más importante es "el bienestar de las personas", "el desarrollo del medio rural" y "tener un medio ambiente adecuado al territorio", no "como ahora" donde, ha denunciado, los "lobos y animales salvajes están echando a los ciudadanos de sus territorios".