Maíllo y Castilla rechazan el "triunfalismo" de Díaz y lamentan el "subempleo" y empleo "de desguace" en Andalucía

25/01/2018 - 14:37

En declaraciones a los periodistas tras reunirse la Ejecutiva de UGT-A con al dirección regional de IU, Maíllo cree que Susana Díaz "ha perdido dos oportunidades, una la de distinguirse del discurso triunfalista de Rajoy en su análisis del comportamiento de empleo, Díaz se apunta al discurso del PP y pierde la oportunidad de establecer un análisis diferenciado; y la segunda, ha perdido la oportunidad de estar en conexión con las aspiraciones, anhelos y percepciones del mercado laboral de los trabajadores andaluces".

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, han rechazado el "triunfalismo" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al valorar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017, al "no tener en cuenta las trampas estadísticas", toda vez que han lamentado que en Andalucía "se está creando subempleo" y un "empleo de desguace".

"Mientras la presidenta dice que estamos generando empleo, los trabajadores andaluces perciben que tienen un empleo con contratos de dos horas y otras seis en 'B' o trabajos remunerados a un euro y medio por hora, como las camareras de hotel o los de ayuda a domicilio; ahí Díaz no está representando a esos trabajadores", ha aseverado Maíllo.

Por ello, ha insistido en que Díaz "ha perdido la oportunidad de diferenciarse del PP, y se une en su discurso triunfalista que no tiene en cuenta las trampas estadísticas; y además pierde la oportunidad de empatizar con las trabajadoras andaluzas cuando constatan una realidad que ellos dicen superada con una realidad precaria, contra la que vamos a luchar".

Maíllo considera que la reforma laboral "lleva demasiado tiempo en vigor, y hay correlación de fuerzas para derogarla" a nivel nacional, mientras que en Andalucía IU "luchará para que se introduzcan cláusulas sociales de forma normalizada en la contratación de la administración pública; ahí Susana Díaz es patronal de la administración pública y debe ser ejemplo de calidad en el trabajo".

Maíllo ha advertido de que hay "confusión" entre los conceptos empleo y contrataciones "que se confunden", toda vez que el mercado laboral en Andalucía posee un 97 por ciento de empleo "temporal, precario y con horarios parciales".

A su juicio, "no se puede hablar de empleo si estos no suman una jornada completa", tras lo que teme que "hay una tendencia al desguace de empleos, de forma que lo que antes era un contrato de trabajo se ha convertido en tres, por lo que no se puede contabilizar como tres empleos".

"Es un engaño que se hace a la sociedad andaluza, por lo que no se puede crear un efecto ilusorio, de unas cantidades que no se corresponden con un empleo real", se ha lamentado Maíllo, quien ha dejado claro que "hablaremos de recuperación del empleo cuando se diga que los 126.000 empleos que dice que se crean sean empleos a tiempo completo, porque, de lo contrario, es consecuencia de la consolidación de la precariedad y del desguace del empleo que no estamos dispuestos a asumir resignadamente e instalarnos en un discurso falso de recuperación del empleo".

Ha reconocido que "la cotidianeidad nos dice que se producen más contratos pero nos dice también que se están consolidando esos contratos de dos o cuatro horas, en una preocupante pauperización y empobrecimiento de la mujer, con contratos a mujeres que no superan los mínimos vitales para tener unas condiciones de vida mínimamente razonables y dignas".

Por ello, a su juicio, hay que prestar atención a las "trampas estadísticas, pues hablamos de un empleo en desguace, repartido y con una confusión entre contrataciones y creación de empleo a tiempo completo, que es el único indicador de creación de empleo neto".

CRÍTICAS DE UGT-A

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, considera que "no se puede ser triunfalista con los datos de la EPA mientras no haya empleo de calidad y con derechos".

Carmen Castilla ha manifestado que "la EPA no es nada más que el reflejo de lo que llevamos pidiendo más de seis años: que es necesaria la derogación de las dos reformas laborales".

Preguntada por la reacción de la presidenta de la Junta en redes sociales en la que ha mostrado un "gran triunfalismo" tras conocer los datos de la EPA, Carmen Castilla ha lamentado que se dé tal "triunfalismo", porque "los números absolutos tienen algo detrás".

"No se puede estar triunfalistas de tener contratos que duran horas o semanas, teniendo en cuenta que hemos tenido una campaña de Navidad o cuando se habla de la campaña tan exitosa de turismo y tenemos a compañeras trabajando de camareras de piso, por euros y medio la hora; son sectores que están ganando mucho dinero y eso no tiene repercusión en los trabajadores", ha aseverado Castilla.

Ésta ha añadido que hablará de triunfalismo "cuando se genere empleo indefinido, con salarios dignos, que no haya trabajadores pobres que no lleguen a final de mes, entonces sí estaremos contentos y diremos que se genera empleo, ahora mismo lo que se genera es subempleo".

Castilla ha dejado claro que "no vale de nada cifras absolutas si detrás no hay calidad del empleo, protección de derechos y tenemos una reforma laboral que ha sido demoledora de derechos. Hay que hacer todo lo posible desde todos los frentes de izquierda para poder pedir su derogación".

Ha recordado que Rajoy "ya no tiene mayoría en el Gobierno y está tardando demasiado la derogación de esa reforma laboral que tanto daño ha hecho en el mercado laboral y sobre todo en Andalucía, donde tenemos poca industria, con sectores productivos que lo mismo que generan empleo, lo destruyen y por ello necesitamos actividades con un alto valor añadido que no generen esa temporalidad", ha defendido Castilla.

"Los empleos que se crean tienen una duración corta, parcial en el tiempo y trabajan más horas de las firmadas por contrato, eso se llama precariedad laboral", ha aseverado Castilla, quien apuesta por potenciar el empleo industrial "pues necesitamos actividad con alto valor añadido que no genere esa temporalidad". En ese sentido, ha pedido que el Plan para el empleo en la industria promovido por la Junta "no se quede en un papel, ni una foto, sino que la industria se implante en Andalucía, porque está demostrado que el salario medio en la industria es mucho más elevado que en otros tipos de empleo y más largo en el tiempo".

Ha lamentado que la reforma laboral "ha precarizado el empleo, con más parcialidad, más temporalidad, y encima en Andalucía ha disminuido la población activa, hay menos activos que antes, y eso tiene su efecto perverso en la estructura vital". Castilla ha recordado que el tipo de empleo que se viene creando en diciembre y también en enero y febrero "es muy promocional, con las campañas de Navidad y las rebajas, se crean empleos que duran lo que duran, con empleos parciales y con más horas trabajadas que las firmadas por contrato; todo eso se llama precariedad laboral".

Además, ha advertido del aumento de la siniestralidad laboral del año pasado, con 111 fallecidos en el tajo, "que muestra la cara más negativa de esta precarización y esto es intolerable. Cuando un trabajador o una trabajadora va a su puesto de trabajo, es para ganarse la vida y no para perderla en el puesto de trabajo", ha lamentado.

Castilla ha precisado que el sindicato este jueves le ha presentado al consejero de Empleo, Empresa y Comercio su plan de empleo con 120 medidas, iniciativa que también van a presentar al Ministerio de Empleo "pues debe haber concienciación por parte del Gobierno central de que Andalucía debe salir de la situación que tiene, con una alta tasa de exclusión social y riesgo de pobreza".

Por ello, ha abogado por "luchar contra la precarización, especialmente en la mujer y los jóvenes, y estar al lado de los parados de larga duración y de los pensionistas".