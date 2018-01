La Junta de Extremadura defiende un único calendario vacunal para toda España

25/01/2018 - 14:36

La Junta de Extremadura ha defendido que exista "un único calendario vacunal" para toda España, conforme a las propuestas del Consejo Interterritorial de Sanidad, ya que "los virus y las bacterias no entienden de fronteras".

MÉRIDA, 25 (EUROPA PRESS)

De esta forma se ha pronunciado este jueves en Mérida el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco Rubio, en la inauguración de la Jornada 'Vacuna para todos', en la que han participado unos 70 médicos, enfermeros y pediatras de Atención Primaria y de las direcciones de salud de las ocho áreas sanitarias de la región.

En su intervención, Franco ha abogado por "un único calendario vacunal" para toda España, conforme a las propuestas del Consejo Interterritorial de Sanidad en el que participan todas las comunidades autónomas.

"Quedan muy lejos las aventuras de algunas comunidades que implantaron calendarios vacunales distintos, porque los virus y las bacterias no entienden de fronteras", ha manifestado el gerente del SES, quien ha subrayado que "la apuesta de la consejería es ser muy rigurosos con el calendario propuesto por el ministerio, y no vamos a aceptar ninguna propuesta que no venga del Consejo Interterritorial de Sanidad".

El objetivo de la jornada es actualizar los conocimientos sobre vacunas de estos profesionales y abordar algunas de las controversias que siempre acompañan a este tipo de medicamentos biológicos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El programa incluye siete ponencias encuadradas en tres mesas redondas tituladas 'Retos actuales en vacunas', 'Vacunas para todas las edades' y 'Aspectos prácticos de las vacunaciones'.

La jornada, que será clausurada por la directora general de Salud Pública del SES, Pilar Guijarro, ha sido organizada por la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud (Fundesalud), con la colaboración de una conocida empresa farmacéutica.