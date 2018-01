Una mujer acuchillada por su marido en Vallecas: "Me quiso sacar el ojo, le decía que no me matara pero seguía"

25/01/2018 - 14:50

Una mujer que fue acuchillada por su expareja en 2016 en el distrito madrileño de Villa de Vallecas ha relatado que su agresor, un ciudadano peruano de 44 años, le asestó varios cortes e incluso intentó "sacarle el ojo", pese a que ella le suplicaba que parara.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha contado la víctima entre lágrimas en su declaración ante la magistrada titular de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, María Tardón, en un juicio, ya visto para sentencia, en el que el acusado también se ha sometido al interrogatorio de las partes. Entre éstas, la Comunidad de Madrid, que tiene como política personarse en casos de posible violencia de género en la región.

El Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para el acusado, Reynaldo C.E., por haber tratado de asesinar con alevosía y ensañamiento a su exmujer en agosto de 2016 asestándole varias cuchilladas mientras le decía cuando la tenía inmovilizada en el suelo: "Ahora vas a ver, mierda, vas a morir. ¿Esto es lo que tú querías? Vas a morir".

Esta presunta situación de maltrato, sin embargo, no se habría limitado solo a los hechos, pues la víctima, que llevaba nueve años casada con el presunto agresor, ha narrado que desde abril se encontraba en tratamiento psicológico: "No podía más, no aguantaba".

Un mes después, Reynaldo, siempre según la mujer, le propinó una bofetada, motivo por el cual la víctima dio por finalizada la relación y abandonó el domicilio familiar.

El 25 de julio, el acusado ha reconocido que mandó dos mensajes de texto a su expareja en los siguientes términos: "Perra de mierda, me vas a escuchar cuando te hablo" y "Te voy a matar antes de que te vayas de viaje".

Para Reynaldo estos mensajes no suponían que quisiera "hacerle daño", sino que "eran solo para asustarla". "Quería volver con ella", ha añadido.

"VAS A MORIR, MIERDA"

El 4 de agosto Reynaldo se dirigió sobre las 22.20 horas al Hospital Infanta Leonor, donde trabajaba la víctima, y según la fiscal se escondió en una zona de escasa iluminación que da a la puerta de acceso al centro.

Pese a que su exmujer estaba acompañada por una amiga, el acusado habría logrado en un momento de distracción abordarla e inmovilizarla en el suelo mientras le decía: "Ahora vas a ver, mierda, vas a morir. ¿Esto es lo que tú querías? Vas a morir". Al tiempo que vertía tales amenazas contra su expareja le asestó varias puñaladas causándoles cortes en cuello, cara, ojos, sien, pecho, abdomen, piernas y brazos.

"Me sujetó del cuello, me arrastró por el suelo y empezó a decir que iba a morir. Lo reconocí por su voz y luego le vi la cara. Me empezó a acuchillar por todo el cuerpo, incluso intentó sacarme el ojo, no me podía defender porque estaba paralizada por el miedo. Le decía que no me matara, por favor, que no lo hiciera. Él, sin embargo, me dijo que era demasiado tarde", ha contado la víctima con la voz entrecortada y separada por un biombo para no tener que ver a su agresor.

Reynaldo no paró hasta que escuchó que la amiga de la víctima estaba avisando a la Policía. En ese momento, huyó del lugar corriendo. Ella se dirigió como pudo al Hospital en el que trabajaba al grito de: "Dios mío, ayúdame. No quiero morir". Allí fue atendida por los sanitarios e ingresada para controlar su evolución.

Un día más tarde, no obstante, Reynaldo ha reconocido que volvió a enviar a la víctima un nuevo mensaje de texto en el que se podía leer: "Si no eres para mi no serás para nadie. Vuelve conmigo sino a la próxima será letal".

En cuanto a este último mensaje y la presunta agresión, el presunto agresor ha asegurado que en ambas estaba bajo los efectos del alcohol y e "inconsciente", un extremo negado por los policías que intervinieron y los médicos forenses que le examinaron.

Ese mismo día, el 5 de agosto, el acusado fue detenido en la calle Alto de la Sartenilla y el juez acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid dictó una orden de alejamiento y meses más tarde se divorciaron de mutuo acuerdo.

"Quiero protección, no quiero volver a verle nunca más. Que se haga justicia. No hice nada para merecer morir. Una mujer se cansa de estar con alguien así", ha destacado la víctima en su última intervención.