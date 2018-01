Los alcaldes de Aldeaquemada y Cárcheles siguen los pasos de Miguel Moreno y anuncian su salida del PP

Los alcaldes de Aldeaquemada y Cárcheles (Jaén), Manuel Fernández y Enrique Puñal, han anunciado que dejan el PP tras "la lucha por democratizar" el partido "sin que se haya conseguido absolutamente nada" y en la que se han sentido "abandonados" y "ninguneados".

JAÉN, 25 (EUROPA PRESS)

Ambos siguen los pasos de su homólogo en Porcuna y cabeza más visible de la corriente crítica 'Jaén adelante', Miguel Moreno, quien ha decidido marcharse "de forma honrosa" después de que no obtener una propuesta "digna" por parte la dirección provincial, en la que defendía un cónclave "con garantías" tras las elecciones municipales y la "integración real" en los órganos de dirección.

En la actualidad la lidera el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, como presidente provincial, y el de Los Villares, Francisco Palacios, como secretario general.

Puñal ya ha firmado el escrito para su paso al grupo de no adscritos en la Diputación, al igual que Moreno, y lo siguiente será hacerlo en el Ayuntamiento, donde le acompañarán los otros cuatros concejales 'populares'. Tras no entrar en lo que puedan hacer otros miembros del PP porque "es una decisión personal", ha justificado su decisión en el "ninguneo" recibido tras "un congreso fraudulento".

"Fui uno de los que animé a Miguel a dar el paso para intentar democratizar el partido y, como no ha podido ser, no lo voy a abandonar", ha afirmado Puñal, para el que esta salida "no es fácil" tras seis mandatos representando al PP, aunque "antes que las siglas están las personas y los valores" y seguirá trabajando por su pueblo, al que se debe. Sobre su futuro, ha señalado que es pronto para hablar, aunque ha destacado que 'Jaén adelante' "tiene mucha gente detrás" y si se decide continuar, estará ahí.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Aldeaquemada al explicar su marcha del PP "tras toda esta lucha para intentar democratizar el partido" en la que "no se ha conseguido absolutamente nada, que nadie se preocupe" de lo que ocurría.

Ha lamentado especialmente que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "ni se haya dignado a venir e intentar solucionarlo", a pesar de que desde 'Jaén adelante' se "ha tratado por todos los medios de llegar a un acuerdo" ante lo que han obtenido "desprecios".

"Como estamos abandonados, nos vamos", ha apostillado Fernández. Por ello, se dará de baja y pasará a no adscrito en el Ayuntamiento, algo que los otros tres ediles 'populares' harán "con toda probabilidad". "Al menos, por lo hablado hasta ahora, es así, aunque tenemos que reunirnos", ha matizado.

Otros alcaldes también se están planteando seguir el mismo camino. Es el caso del de Albanchez de Mágina, Alejandro Morales. "Valoramos esa opción como casi definitiva, pero tenemos que reunirnos los concejales y militantes", ha apuntado a Europa Press.

En Santa Elena se ha convocado una asamblea el próximo domingo a la que están llamados concejales, afiliados y simpatizantes para analizar la situación y decidir si hay salida del partido o no, según ha señalado el alcalde, Juan Caminero.

PERMANENCIA

Otros regidores consultados han confirmado que no se plantean dejar el PP. El de Frailes, José Manuel Garrido, se ha mostrado "un poco al margen" de esta crisis y centrado en su trabajo en la localidad. En Pegalajar, Juan Merino, ha indicado que no se va "por lo menos en estos momentos" y ha expresado su tristeza, ya que "juntos somos más fuertes", y su respeto "tanto a los que se van como a los que se quedan".

El de Montizón, Valentín Merenciano, no piensa ahora mismo en irse del partido y está "a lo que diga la militancia". El alcalde, que apoyó a Miguel Moreno en el congreso, ha incidido en "lo triste" del escenario actual del PP jiennense. Igualmente, "más que triste" es para el de Jamilena, Crispín Colmenero, quien va "a seguir en el PP, pero también voy a seguir apoyando a Miguel", un "gran compañero que siempre ha ayudado". Por ello, no ha "querido entrar nunca" y se siente "dolido y decepcionado".

"Tengo mucha desilusión porque todos somos necesarios, ahora más que nunca. No creo que sea la mejor decisión, pero respeto lo que cada uno decida", ha afirmado, por su parte, el regidor de La Guardia de Jaén, Juan Morillo, quien ha intentado "por todos los medios de que esto no sucediera, mediando entre las dos partes". En todo caso, ha detallado que cuando deje el PP será para irse de la política al entender que la formación "está al margen de una situación entre dos candidaturas".

Tampoco tiene pensado salir "por ahora" su homólogo en Villardopardo, Francisco López, quien han agregado que se debe al pueblo y a quienes le dieron su apoyo. Ha incidido en que "no sobra nadie" y quizás, "quien menos, sea precisamente un alcalde". Ha precisado que el alcalde de Porcuna "quería un acuerdo estable, no un paripé y que siguieran las cosas como están", de ahí que "también hay que comprender su postura".

Así las cosas, el regidor, que ha estado y está "con Miguel" y 'Jaén adelante', ha lamentado que no se haya alcanzado un entendimiento y ha abogado por abrir "un periodo de reflexión y retomar las negociaciones".

LLAMAMIENTO A LA CORDURA

En la misma línea ha hablado la alcaldesa de Mancha Real, María del Mar Dávila, quien ha considerado que "el PP pierde muchísimo" y ha apelado "a la cordura" para intentar reconducir la situación "porque es un día negro para el partido". Ha aclarado, en cualquier caso, que se queda en una formación en la que lleva más de 30 años "para intentar cambiar lo que nos gusta desde dentro".

De hecho, Dávila, que apoyó al alcalde de Porcuna, ha subrayado que su posición en este conflicto ha sido la "prudencia hasta que hubiera una resolución del juez" (ante la demanda interpuesta por Jaén adelante pidiendo la nulidad del congreso). Por ello se quedó "al margen" al ver "cómo unos y otros se tiraban los tratos a la cabeza".

"Es muy doloroso ver dónde se ha llegado. Miguel es y seguirá siendo un referente", ha afirmado la alcaldesa, para la que es "una injusticia" la salida de "una persona tan válida" y que "tanto esfuerzo" se ha dejado por el partido. En este sentido, ha señalado que "se podía haber hecho más" por un acuerdo y "haber hecho como el Papa, sentarse y no salir hasta que hubiera fumata blanca".

Por otro lado, en municipios donde el PP se encuentra en la oposición también se están dando movimientos de salida. Por ejemplo, "la ejecutiva local de Beas de Segura al completo y todos los concejales del PP en la Corporación abandonan el partido", según han puesto de manifiesto desde 'Jaén adelante'.