Galicia. inserta empleo acerca a las empresas las ventajas de contratar a personas con discapacidad durante la jornada 'rompiendo metas'

Inserta empleo acerca a las empresas las ventajas de contratar a personas con discapacidad durante la jornada 'rompiendo metas'

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, acercó este jueves a las empresas las ventajas que aporta la contratación de personas con discapacidad durante la celebración de la jornada 'Rompiendo metas', que acogió la sede del Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo.

El encuentro sirvió para que los representantes de Inserta dieran a conocer los servicios de consultoría, intermediación y recursos humanos que ofrecen a las empresas, no sólo a las de gran tamaño sino también a las pymes.

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginica Carcedo, repasó las diferentes actividades que realizan a lo largo del año, que en 2017 supusieron la creación de más de 8.000 puestos de trabajos para personas con discapacidad gracias a los servicios de intermediación, y que contribuyeron a la mejora de competencias de más de 10.000 candidatos a través de cursos de formación.

"Queremos ser vuestros 'headhunters' y ayudaros en las búsquedas de empleo", señaló Carcedo al comienzo de la jornada. "Trabajamos de forma individualizada para saber cuáles son los puntos fuertes del candidato y para que, a la vez, la empresa encuentre el perfil que necesite", indicó Carcedo, quien animó a las empresas a sentarse y ver lo que necesitan para "ayudar a cambiar la ciudad y la región", porque "detrás de estos números hay personas y familias a los que les cambia la vida".

En este sentido, la directora regional de Inserta Empleo en Galicia, Menchu Iglesias, también puso a disposición de todos los interesados los servicios de Inserta "para entender la legislación, que a veces es complicada, o para analizar el trabajo que desarrolláis y ajustar la persona al puesto, porque siempre hay una persona para cada puesto".

"Si no tenemos a esa persona en nuestra base de datos, la buscamos y le explicamos el puesto de trabajo antes de que entre en contacto con la empresa, para que luego la empresa simplemente la valore y sepa si le encaja o no", explicó Iglesias a las empresas. Además, destacó las "ventajas competitivas" de contratar a personas con discapacidad y desmontó los "estereotipos y prejuicios" existentes aún a día de hoy apelando a la "eficiencia" de su trabajo.

UN PLUS INCALCULABLE

La jornada contó con la participación del deportista Álvaro Galán, miembro del Equipo de Trainers Paralímpicos de Fundación ONCE, quien relató su experiencia como persona con discapacidad que pasó de pensar que "la vida era una fiesta a la que nadie me invitaba" a sentirse "reconocido socialmente" gracias a su actividad profesional.

Galán proyectó un vídeo para que los asistentes conocieran la labor de los trainers paralímpicos y los valores del esfuerzo que enseñan a la sociedad, ejemplo de que no existen dificultades que no se puedan superar. "Nuestro funcionamiento como trainers paralímpicos se puede trasladar a cualquier tipo de trabajo", remarcó.

"Contratar a una persona con discapacidad supone un plus incalculable para las empresas. Nos hemos sentido fuera de juego. Que nos den la oportunidad de ganarnos la vida por nosotros mismos nos produce una motivación y un compromiso mayor que el de cualquier persona sin discapacidad", confesó. Galán llamó a romper con el modelo de evaluar a los candidatos a un puesto de trabajo por lo que "no tienen" para centrarse en "lo que tienen y lo que son", ya que a veces la discapacidad "no está en esa persona, sino en el entorno".

El evento se cerró con la participación de las compañías en la jornada, que aportaron su visión sobre la contratación y el trabajo de personas con discapacidad. "Siempre que he pedido un perfil a Inserta Empleo lo han conseguido, y con éxito", apuntó el responsable del grupo gallego Frutas Nieves, Juan Andonegui. Por su parte, representantes comarcales de firmas como Telepizza confesaron el interés que les suscitó el evento al no conocer previamente los servicios de Inserta Empleo.

El acto fue clausurado por la secretaria general para el Empleo de la Xunta de Galicia, Covagonda Toca, y la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, María José Caride, que asumieron la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de integrar laboralmente a las personas con discapacidad.

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

