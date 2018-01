PSOE-A reprocha a Rajoy su "pasividad" ante la brecha salarial y le insta a cumplir el mandato de la UE para eliminarla

25/01/2018 - 14:59

La secretaria de Política Municipal del PSOE Andalucía, María Jesús Serrano, ha reprochado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su "pasividad" ante el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y le ha instado a cumplir con el mandato de la Unión Europea para acabar con ella.

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

Para Rajoy, "la brecha salarial no es importante", ha aseverado en rueda de prensa, en Granada, María Jesús Serrano, quien ha subrayado la preocupación de las mujeres del PSOE con este asunto, lamentando las declaraciones del presidente del Gobierno en una entrevista en Onda Cero, donde se le preguntó por la diferencia de sueldos dependiendo del sexo y en la que el jefe del Ejecutivo aseguró que los gobernantes deben ser "muy cautos" a la hora de saber cuáles son "sus competencias y cuáles no" y que "desde luego no hay ninguna que sea igualar salarios".

"Es una cuestión muy fuerte, muy significativa", ha aseverado Serrano, quien ha recordado que hay un mandato de la Unión Europea para que "este país tome medidas para acabar con esa brecha salarial", lo cual "todavía no ha cumplido el Gobierno de España".

Según la dirigente socialista, Rajoy incluso desconoce "hasta lo que se está haciendo en el Ministerio de Empleo", que "tuvo que salir a rectificar, en cierta forma, lo que dijo".

REGLA DE GASTO

Por otra parte, la secretaría de Política Municipal ha criticado que el Gobierno haya optado por "maltratar a la autonomía local" con la regla de gasto para los ayuntamientos, y ha recordado los trabajos que está realizando el PSOE para que los municipios puedan "invertir aquellos remanentes de Tesorería que generan". Así, ha exigido al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la modificación de los criterios para fijar el techo de gasto de los ayuntamientos.

María Jesús Serrano ha realizado estas declaraciones junto al secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, con quien ha atendido a los medios para analizar asuntos de actualidad, antes de un encuentro de trabajo que han mantenido con cargos orgánicos provinciales del partido.