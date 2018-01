Cándido herrero asegura que actuó siempre por orden de álvaro pérez y pablo crespo

25/01/2018 - 14:55

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, ha asegurado este jueves que no tiene ninguna responsabilidad en las irregularidades fiscales y contable de la empresa y que siempre actuó siguiendo las órdenes de Álvaro Pérez `El Bigotes´ y Pablo Crespo. A ellos les atribuye la responsabilidad última sobre las anotaciones de ingresos y gastos y sobre la elaboración de facturas falsas que se libraron a los empresarios para pagar gastos del PP de Valencia.

Según `El Bigotes´, Herrero, para quien la fiscalía pide casi 20 años de cárcel, era la persona encargada recibir y entregar el dinero en efectivo que donaban los empresarios para financiar ilegalmeten al PP.

Sin embargo, el trabajador de Orange Market, aseguró este jueves que "nunca" recibió "ningún sobre o paquete de dinero". Explicó al tribunal que lleva diez años en el paro durante los cuales ha vivido de su familia "y de la caridad de mis amigos", lo que demuestra que él no se ha "enriquecido".

Describió a Álvaro Pérez como "poco serio" y relató que fue Pablo Crespo quien le explicó cómo funcionaban las cuentas en A y en B, correspondientes a Alicante y Barcelona, de la hoja Excel que se hacía en su ordenador: "Ellos me decían el importe, a quién facturar y cuándo. Tanto las anotaciones como las facturas las hacía al dictado del señor Pérez o del señor Crespo".

"Unas cantidades las anotamos en Barcelona porque las cobramos en dinero y otras las anotamos en Alicante porque las cobramos con factura, aunque eso no quiere decir que más adelante también se haga factura de las primeras", explicó.

Insistió en que nunca tuvo relación ni con políticos ni con empresarios. "No sé con quien se reunían y aunque ahora veo que la situación era muy anómala nunca me interesó y nunca me lo dijeron. Yo lo que quería era defender mi puesto de trabajo", dijo.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-18

SGR/gja