PSOE recurrirá al TC un "bloqueo" de la Comisión de las eólicas que PP cree que evita interferir en la acción judicial

25/01/2018 - 15:10

Los grupos de la oposición critican el bloqueo y dudan de la utilidad de la Comisión

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante el "bloqueo" de la Comisión de Investigación en las Cortes sobre las adjudicaciones de parques eólicos en Castilla y León después de que el PP votara contra la elaboración de un calendario al considerar que podría interferirse en el proceso judicial abierto al respecto.

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Economía, Javier Izquierdo, quien ha concretado que el recurso se presentará ante lo que consideran la vulneración de sus derechos como cargos públicos al impedirse el ejercicio de sus funciones, más aún cuando tienen un mandato de las Cortes para ello.

Izquierdo, quien ha criticado el "bloqueo permanente" de esta Comisión, ha recordado que la presidenta de las Cortes se negó a dar amparo al PSOE en este asunto y al continuar sin un calendario de comparecencias se han visto abocados a recurrir al Alto Tribunal.

El presidente del Grupo ha insistido en que no hay "justificación" para que se continúen los trabajos y se fije un calendario y ha depositado la responsabilidad en el presidente de la Comisión, el 'popular' Julián Ramos, y ha abierto la posibilidad de analizar otro tipo de "responsabilidades" que no sean de carácter político en su actuación.

A su juicio no es válida la excusa del procedimiento judicial cuando en otros parlamentos están compareciendo personas encausadas como Rodrigo Rato, por lo que cree que el "meollo de la cuestión" está en la negativa del PP a esclarecer la "corrupción".

Frente a estos argumentos, el portavoz 'popular' en esta Comisión, Juan José Sanz Vitorio, ha insistido en que ha sido la propia Fiscalía --cuya respuesta se ha conocido-- la que ha negado la documentación sobre los expedientes abiertos por no reconocer a este órgano como parte en el proceso judicial, la que ha advertido de que éste hecho podría interferir en el proceso judicial, un razonamiento similar al que utilizó la Agencia Tributaria en su día para tampoco aportar documentación.

MISMOS ARGUMENTOS

Sanz Vitorio, quien ha afirmado que a veces la Comisión parece "el día de la marmota" porque se reiteran argumentos, ha criticado que el PSOE diga que se impide la acción política, cuando a su juicio no es así, pero los socialistas "creen que la única válida es la suya".

El procurador ha señalado que no es una cuestión de "legalidad" sino "de oportunidad política, rigor y responsabilidad" y ha insistido en que no es conveniente interferir en la acción de la Justicia, aunque ha aclarado que sí son partidarios de seguir investigando y, como se ha ampliado el ámbito de actuación de la Comisión, de pedir nueva documentación.

"Pero no de que sea un circo mediático en busca de fotos", ha agregado Sanz Vitorio, quien ha criticado que haya "gente que no es de fiar" en la Comisión porque no respetan el secreto del debate en el seno de la misma como está establecido, ya que sólo habría sesiones públicas "excepcionalmente" en el caso de las comparecencias, pero no en el debate de otras cuestiones.

Además, ha incidido en que el propio Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno contra una comisión de investigación de la Generalitat de Cataluña sobre lo ocurrido el 1 de octubre ya que la cuestión se encontraba en el ámbito judicial y se podía interferir. "No es exactamente lo mismo, pero refuerza el argumento de la oportunidad política", ha señalado el procurador, quien ha explicado que en los países nórdicos este tipo de investigaciones se paralizan cuando actúa la Justicia.

Por otro lado, ha asegurado que las circunstancias no son las mismas que en el caso de la Comisión de Investigación sobre las cajas de ahorros, ya que el momento procesal no es el mismo y las circunstancias en este caso aconsejan que se evite interferir en la acción de la Justicia.

"PARALIZACIÓN"

A pesar de las explicaciones, todos los grupos de la oposición han criticado la falta de avances y, a juicio del procurador de Podemos Ricardo López, el PP "no quiere explicar si la trama eólica son manzanas podridas o todo el cesto está podrido", lo que cree que "por algo será".

López ha criticado que haya aprobada una lista de comparecientes de más de 40 personas, de las que sólo cuatro están imputadas, y el PP ponga "excusas políticas" para que no acudan.

Además, ha rechazado que se les impida proponer nuevas comparecencias de exministro Miguel Sebastián o los que fueran responsables de Industria para explicar el marco regulatorio de las ayudas a las renovables que facilitaron la supuesta trama o que no hayan recibido documentación pedida hace más de un mes sobre parques eólicos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, José Ignacio Delgado, ha lamentado que el PP haya "frenado" los trabajos al no seguir adelante con un calendario de comparecencias y cree que la "paralización total" da la razón a su Grupo cuando promueve acuerdos para evitar que el PP vuelva a presidir una Comisión porque "paraliza toda la facultad investigadora".

El procurador naranja ha asegurado que van a intentar seguir investigando pero ha expresado la decepción porque considera que "esto no va a conducir a nada" y hay una voluntad política de "frenar" cualquier calendario, algo que ha tachado de "inadmisible".

"No sé qué estamos haciendo aquí", ha aseverado Delegado, quien ha recordado que tratan de promover la transparencia y hacen lo que pueden "con los números que hay".

Finalmente, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha asegurado que se ha asistido "a un Mariano Rajoy", es decir, que prefiere no meterse en determinadas cuestiones, como en el caso de la "brecha de género".

Santos considera que si la excusa es que hay un proceso judicial abierto para no iniciar las comparecencias por qué no se bloqueó al inicio, ya que éste ya existía.

Además, ha incidido en que si no se va a avanzar lo mejor para los ciudadanos es "no gastar dinero público en una comisión bloqueada" y ha pedido ser "valientes" porque si esto es lo que va a ocurrir, lo mejor es suspender y acabar con este órgano o que comience a funcionar.