La Comunidad traslada una nueva propuesta de acuerdo al comité de huelga del 112

25/01/2018 - 15:20

La Comunidad de Madrid ha trasladado hoy una nueva propuesta de acuerdo al comité de huelga del organismo autónomo 112 "con ánimo de entendimiento y para desbloquear el conflicto", han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El nuevo documento llega tras el rechazo casi unánime de la propuesta que realizaron a los trabajadores a principios de semana. "Durante estos días se han ido acercando posiciones y esperamos llegar a un acuerdo", han indicado las mismas fuentes.

La Comunidad ofreció en su primer documento el reconocimiento de la jornada singular, con la reducción hasta en seis jornadas al año por los turnos de noche, mantener dicho plus y hacer turnos fijos para evitar la turnicidad manteniendo la retribución por el mismo. Asimismo, se han comprometido a convocar las 20 plazas nuevas de operador, que ya fueron aprobadas hace tiempo.

La asamblea de trabajadores rechazó este documento, por lo que continúan con la huelga indefinida que realizan desde el 10 de enero, además del encierro en el centro, que comenzaron varios días después.

"La propuesta que nos plantearon no fue satisfactoria y los 60 trabajadores reunidos en asamblea la han rechazado casi por una unanimidad. No avanzan apenas en los mecanismos de compensación del trabajo por turnos, que los dejan en casi la misma situación. Eso es un punto clave, como el de Salud Laboral, en el que no están dispuestos a cumplir los requerimientos de Inspección de Trabajo. Apelan a que se realicen después de la huelga, pero son obligaciones legales que tienen que llevarla a cabo", respondió a Europa Press el presidente del comité de empresa por CCOO, Pedro Ruiz.

El comité de trabajadores cifra el seguimiento de la huelga casi en su totalidad, mientras que el Gobierno regional lo rebaja a entre el 30 y el 35 por ciento, "ya que en la parte de administración casi nadie está parando". Los servicios mínimos son del 80 por ciento debido al tipo de servicio de emergencias que se trata.

Los trabajadores han contado con cada vez más apoyos políticos a su causa. En el día de ayer recibieron la visita del diputado nacional de Podemos, Íñigo Errejón, y hoy de los miembros de IU Madrid y concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente.