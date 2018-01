El 37,1% de los contratos realizados por ayuntamientos de Baleares en 2015 fueron negociados sin publicidad

25/01/2018 - 15:16

La Sindicatura de Cuentas de Baleares (SCIB) ha destacado en su 'Informe consolidado de las cuentas generales de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2015' que el 37,1 por ciento de los contratos realizados por los ayuntamientos en dicho año fueran negociados sin publicidad.

PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS)

Asimismo, según se recoge en el informe, entregado este jueves al Parlament, el 41,2 por ciento de los contratos formalizados siguieron un procedimiento abierto con múltiples criterios. La contratación más habitual ha sido la abierta, con el 56,2 por ciento del número total y el 86,6 por ciento del importe total.

El estudio integra el análisis de un total de 164 entidades, entre municipios, consejos insulares, mancomunidades y entidades dependientes. No obstante, a cierre del Informe 21 entidades no habían rendido la cuenta y 38 no habían remitido la relación de contratos.

Entre otras conclusiones que recoge el estudio se detalla que las corporaciones locales gastaron de media 1.320,9 euros por habitante en 2015, siendo la media de los ayuntamientos de Mallorca significativamente superior a la de los ayuntamientos de Menorca e Ibiza.

Además, los ayuntamientos destinaron 1.025,8 euros por habitante a servicios al ciudadano y, por contra, les reclamaron 1.039,1 euros por vía impositiva. De este modo, el regreso hacia el ciudadano fue negativo por un importe de 13,3 euros.

Por otra parte, se concluye que las corporaciones locales pagaron en 71,1 días de media a sus acreedores, lo cual supone de media 30,7 días antes de haber cobrado de los deudores.

Las corporaciones locales de Baleares liquidaron el presupuesto del ejercicio 2015 con superávit, 175.569 miles de euros, que representa el 12,2 por ciento del total de los gastos presupuestarios.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones, la Sindicatura de Cuentas ha aconsejado a las corporaciones locales que elaboren unas cuentas anuales consolidadas que incluyan las entidades dependientes y las otras entidades adscritas o participadas por la entidad local, "con objeto de mostrar de manera más cuidadosa y completa su situación económica financiera".

Igualmente, recomiendan evitar la prórroga del presupuesto y presupuestar más cuidadosamente las previsiones de ingresos y los créditos iniciales de gastos a fin de que no sean necesarias unasmodificaciones de crédito tan elevadas.

Además, han pedido que evalúen periódicamente la sostenibilidad económica financiera de la entidad calculando el resultado estructural y, en el supuesto de que resulte negativo, tomar las medidas adecuadas para invertir el signo.

Por otra parte, aconsejan mejorar la eficiencia de la estructura administrativa, que representa un coste elevado para determinados ayuntamientos, especialmente en los ayuntamientos Esporles, Ferreries, Mancor de la Vall, Muro y Palma.

Se trata de un informe de carácter general y de periodicidad anual, que, en ningún caso, consiste en un informe de fiscalización de las cuentas generales de las entidades locales consideradas particularmente.