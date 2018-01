Málaga inicia los trámites para retirar las distinciones al exministro franquista Utrera Molina

25/01/2018 - 15:33

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado con 17 votos a favor y la abstención del equipo de gobierno 'popular' instar al equipo de gobierno a que, "de manera inmediata", se inicien los trámites oportunos para retirar todas las distinciones municipales que se le habían concedido al exministro franquista José Utrera Molina, que ostenta los títulos de Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad, y, posteriores actos administrativos para que surta efecto dicha retirada.

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

De igual modo, de la moción urgente de Málaga para la Gente ha salido adelante que "de manera inmediata" se inicien los trámites oportunos para retira todas las distinciones municipales que pudieran haberse concedido a cualquier otra figura de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

También ha salido adelante continuar con el trabajo de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que se viene realizando desde el Ayuntamiento, a fin de eliminar cualquier tipo de simbología franquista, nombre de calles, distinciones honoríficas o placas, entre otros.

De igual modo, en esta sesión plenaria, y previamente, se ha aprobado una moción institucional en relación con la declaración de la ciudad de Málaga como municipio libre de acciones contra la Memoria Democrática.

La moción también ha venido precedida tras abordarlo previamente en la comisión de Memoria, de un intento por parte del PSOE de presentar una moción institucional sobre el mismo tema pero que, finalmente, tras ser debatida en junta de portavoces de este pasado miércoles, no se llegó a acuerdo. Málaga para la Gente, por su parte, tras lo debatido en la comisión ya decidió presentar la iniciativa.

Durante el debate plenario, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha aludido, en primer lugar, a la ley de Memoria Histórica y su artículo 15, incidiendo, de igual modo, en la demanda de la Asociación Memorialista Ranz Orosas.

Asimismo, ha dejado claro que con la moción "no pretendemos reabrir heridas", más aún, ha hecho hincapié en que "es todo lo contrario, la finalidad es la de contribuir a la justicia, dignificación de la memoria democrática, la reconciliación y la concordia".

DE LA TORRE: AYUNTAMIENTO "PIONERO"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra en el debate para comentar lo ocurrido tras la comisión, ya que se encontraba en Madrid, y ha dejado claro que el acuerdo adoptado en 2007 y reiterado en 2016 "abarca a todos y está claro que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)", por lo que "no tiene sentido insistir en algo que no es necesario".

A juicio de De la Torre, la ley "debe ser más conocida y más estudiada". También en su intervención ha señalado que el reconocimiento a Utrera Molina se le da en relación con el impulso de infraestructuras que hace para la ciudad y que "nada tiene que ver con exaltación del régimen".

"Podemos presumir de ser un Ayuntamiento pionero, porque antes de esta ley ya se estaba recuperando la dignidad de las víctimas", ha defendido. Para De la Torre, la posición de "abstención" es una postura "adecuada, pero la realidad es la que y estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y hemos hecho".

Por su parte, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha subrayado, en primer lugar, el trabajo del Consistorio, justificado la abstención de los 'populares' a la iniciativa tras recordar que ya fue aprobado en pleno en noviembre de 2007 y reiterado en junio de 2016, además de que incluía la publicación.

Del Corral ha dejado claro que "no voy a consentir que se diga que este Ayuntamiento no cumple la ley de Memoria porque eso es falso". "Me siento orgullosa del trabajo", ha defendido. "Siempre estamos al lado de defender el cumplimiento de ley y defender las víctimas", ha dicho, añadiendo que lo propuesto es "ir mas allá".

Por ello, ha pedido que se sea "consciente de lo que se aprobó". "Vamos a centrarnos en el trabajo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento y no tiene sentido mantener una moción de estas características porque ya está ejecutado".

El concejal del PSOE Sergio Brenes ha señalado que "en 2018 no debemos permitir" que Utrera Molina siga ostentando honores en el Ayuntamiento de Málaga y "no sólo este señor, sino otros cuantos dirigentes de aquella dictadura franquista siguen siendo Medalla de Oro y ostentan distinciones de un Ayuntamiento democrático cuyos valores nada tiene que ver con esas personas".

"Es una cuestión de cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, de justicia y de seguir creciendo en convivencia", ha defendido, al tiempo que ha dicho que "quizá De la Torre tiene que dar explicaciones de por qué no quiere aprobar la iniciativa que pretende cumplir la ley de Memoria Histórica".

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha reiterado que esta moción no se quería presentar, pero no sé llegó a acuerdo en la institucional. A juicio de Torralbo, "a estas alturas se merece quitar este reconocimiento de la misma forma con la que se le dio", por lo que "es necesario", ha dicho, que se publique. "Apoyaremos la moción y esperamos que se tomen las medidas necesarias para acabar con estas injusticias", ha defendido.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha mostrado el voto favorable de la formación naranja a la iniciativa, pero ha puntualizado que el debate de la Memoria Histórica "tuvo lugar en su momento y se desarrolló la ley", asegurando que ahora "lo que queremos es cumplirla". De igual modo, ha pedido centrar los debates de esta materia en "el foro que nos dimos" en referencia a la comisión de la Memoria Histórica.

Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha incidido en que hay que cumplir la ley, asegurando que no entiende "el revuelo" que hay "a la hora de pedir que se cumpla" la normativa.

ZORRILLA: "NO VALE LA DECLARACIÓN GENÉRICA"

En segundo turno, el portavoz de Málaga para la Gente ha recordado que la moción surge en la comisión de Memoria Histórica y ha incidido en que "no nos vale la declaración genérica como la ya aprobada", por lo que ha insistido en que "es necesario" poner los nombres y apellidos, "tal y como se le dieron los honores y las distinciones".En iguales términos se ha referido la portavoz de Málaga Ahora, quien ha criticado que "es ambiguo la coletilla" de lo aprobado en 2007. "Hay que ser contundentes".

Al respecto, la concejala de Cultura ha dicho que "no se aprobó nada en comisión", sino que se trato en ruegos y preguntas y "ahí no se vota". Además, ha señalado que si se tienen dudas "razonables" sobre si el Ayuntamiento aplica o no la ley "pidan un informe jurídico". Como réplica, Zorrilla ha apuntado que no es cuestión de pedir informes, "se plantea una necesidad política, incluso, moral y ética".

Al final del debate, Zorrilla ha recordado al alcalde que le dio la medalla de la Diputación a Utrera Molina en etapa predemocrática "y es comprensible, desde el punto de vista humano o personal, pero su obligación el cumplimiento de la ley y por ello, las medallas u honores dadas a figuras de la dictadura deben de quitarse con nombres y apellidos".

Al respecto, De la Torre ha dicho ser "honesto" y ha recordado el Ayuntamiento habla en el reconocimiento, al igual que en Diputación, "de lo que hizo en favor de la ciudad, lo que impulsó en Málaga".