El Ayuntamiento frena la "expansión descontrolada" en Sureste ligando la construcción al compromiso presupuestario

25/01/2018 - 15:53

"No vale con hacer viviendas", hay que dotarlas de servicios necesarios para no caer en ciudades dormitorio, argumenta Calvo. La superficie del Sureste equivale a la ciudad de Barcelona

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid echa el freno a "la burbuja y la expansión descontrolada" aprobando el plan director de la Estrategia del Sureste, que liga la construcción al compromiso presupuestario por parte de las administraciones, ha informado este jueves en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

El director de Planeamiento y Gestión Urbanística, Juan Carlos Merino, avanzó ayer en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible que el Ayuntamiento de Madrid reduce el número de viviendas previstas en el plan director de los Desarrollos del Sureste a la mitad, de 105.000 inicialmente previstas a 53.000. La inversión municipal se reajustará, de modo que el conjunto de inversiones municipales pasará de los 100 millones de euros al año a una media que se reducirá a la mitad, 50 millones.

El titular municipal de Urbanismo ha explicado que con el plan director aprobado garantizan "el compromiso de inversión por las administraciones para dotar de servicios públicos a esos desarrollos" y evitar situaciones como las que, por ejemplo, se dan en Las Tablas, con vecinos viviendo desde hace doce años pero es ahora cuando el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Comunidad para construir el reclamado instituto. Lo mismo sucede con centros de salud o comisarías.

EL FIN DE LOS "BARRIOS INVIVIBLES"

Se trata de evitar la existencia de "barrios invivibles como El Cañaveral". "Esto se ha terminado: la construcción y desarrollo de las distintas fases de esos ámbitos tiene que acompañarse del compromiso presupuestario de las administraciones, municipal, regional y estatal, que deben garantizar e incorporar en sus presupuestos esos fondos para ejecutar las inversiones", ha argumentado José Manuel Calvo.

"No sólo vale con hacer viviendas, hay que dotarlas de los servicios necesarios para que los vecinos vivan en barrios y no en ciudades dormitorio sin servicios, donde para cualquier gestión necesitan el coche", ha argumentado.

El delegado ha destacado en la rueda de prensa la magnitud de los Desarrollos del Sureste, la "mayor bolsa de suelo" de la ciudad con una superficie equivalente a todo el espacio que encierra la M-30 o la que ocupa la ciudad de Barcelona. El edil ha cargado contra un modelo de desarrollo "ajeno a las necesidades sociales y ambientales" de Madrid. El Gobierno municipal ha puesto fin a esto con iniciativas como la recuperación del demandado corredor ecológico.

Calvo ha recordado que todos los grupos municipales, excepto el PP, llevaban en los programas electorales con los que concurrieron a las municipales de 2015 la revisión de la Estrategia del Sureste al entender que ese tipo de desarrollos tenían que ver "con un momento de burbuja y expansión descontrolada del territorio".

PLAZOS VIABLES

El Consistorio convocó hace un año a una mesa a todos los actores implicados, donde les dieron cuenta de la reclasificación del suelo y de la reprogramación de las actuaciones dado que, en palabras del delegado, "los plazos de los servicios públicos y de las viviendas estaban poco actualizados", "incumplidos". "Los actualizamos para que sean viables", ha defendido.

"NO SE HA MOVIDO UN ADOQUÍN"

El edil de Ahora Madrid ha asegurado que ha habido interlocución con los promotores, presentes en la mesa. "No comparen la posición del Ayuntamiento o nosotros no compartimos la suya porque desarrollos como Valdecarros o Los Cerros han sido inviables porque en los diez últimos años, desde la aprobación de la estrategia, no se ha movido un adoquín (en esos dos)", es decir, "los promotores no han sido capaces de poner en marcha esos desarrollos mal ideados", ha expuesto.

En cuanto a las posibles indemnizaciones, el delegado ha declarado que cada vez que el Ayuntamiento da un paso lo hace siendo consciente de que pueden presentarse. "Las indemnizaciones y recursos están medidos y evaluados", ha asegurado.

HAY SUELO

José Manuel Calvo ha recordado que la conclusión que se sacó del estallido de la burbuja inmobiliaria es que "cuanto más suelo y vivienda se ponía en el mercado, más subía el precio", situación que se mantiene a día de hoy, con "uno de cada dos trabajadores cobrando menos de mil euros, con un índice de paro elevadísimo y sin posibilidad de acceder al alquiler". "Es una entelequia, es absurdo pensar que se soluciona el problema por poner en carga más suelo", ha defendido. La solución pasa por "una política pública de alquiler social".

Calvo ha concretado que Madrid tiene suelo finalista para los próximos ocho años, con los estudios que obran en poder del Ayuntamiento y con el ritmo de concesión de licencias. Todo eso sin contar con Berrocales, Ahijones y Chamartín, unido a que hay suelo vacante en El Cañaveral, Valdebebas y en el PAU de Vallecas.