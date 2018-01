Revilla decidirá en octubre si vuelve a presentarse a las elecciones

25/01/2018 - 16:02

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que aún no ha decidido si volverá a presentarse a las elecciones en 2019. Ha admitido que la salud será "un factor muy importante" en una decisión que según ha dicho tomará "en octubre", antes del Congreso regional del PRC.

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

También ha señalado que todo lo que no sea ganar las elecciones en 2019, sería una "decepción", porque solo le queda "esa pequeña espinita" después de quedarse a "un punto y medio, dos puntos", en los comicios de 2015.

Revilla ha recordado que según los estatutos vigentes del Partido Regionalista, el candidato que opta a la Secretaría General es también candidato a la Presidencia de Cantabria. "No lo tengo decidido", ha dicho este jueves en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press.

Revilla, que esta semana ha cumplido 75 años, ha dicho que "ahora" se encuentra "bien" de salud, pero con "problemas que tiene que cuidar" y que a medida que pasan los años, "no mejoran sino que empeoran".

En todo caso, ha recalcado que "hubo un tiempo" en el que se consideraba "imprescindible" para el PRC, pero ahora mismo el partido "tiene un equipo muy potente de gente muy cualificada", es el primero en número de alcaldes y concejales y es un partido "fuerte y sin fisuras".

"A UN AÑO DE LAS ELECCIONES, NI AGUA"

Al ser preguntado por la aprobación del presupuesto de Cantabria de 2018 con el apoyo del exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, que el propio Revilla ha tildado de tránsfuga, el regionalista ha respondido que "nadie ha hecho más esfuerzos" que él y todo el equipo del Gobierno (PRC-PSOE) para intentar sacar adelante los presupuestos, pero "cuando falta un año para las elecciones no te dan ni agua".

Revilla ha dicho que el PP no tenía "ningún interés" en negociar y Ciudadanos y Podemos, cuya abstención permitió la aprobación de los dos primeros presupuestos de la legislatura, están también ya "en la fase de no puedo dar al Gobierno nada a un año de las elecciones".

"Los presupuestos no salían de ninguna manera", ha dicho Revilla, quien ha recalcado que se han aprobado más enmiendas del PP y Podemos "que de ese señor con el que yo no me he reunido nunca" y al que no se han hecho "concesiones raras de ningún tipo", porque "lo que ha pedido es razonable".

CRÍTICAS DE VIDAL DE LA PEÑA

Sobre las críticas del presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, a la gestión del Gobierno y su denuncia de que no le reciben, Revilla ha asegurado que le ha recibido "más de 12 veces en dos años y medio", y ha opinado que "a lo mejor está intentando abrirse hueco en política", pero "no será" en el PSOE, ni en el PRC y en Podemos "no creo".

En todo caso, ha opinado que muchas empresas no comparten la visión de Vidal de la Peña y "los sindicatos tampoco". Revilla ha defendido la inversión millonaria del Gobierno de Cantabria en Sidenor y la gestión de otras crisis industriales como las de Sniace o Greyco, que "estaban cerradas" y ahora están "ampliando plantilla".

A la vez, ha destacado que hay varios centros logísticos que "van a eclosionar entre este año y el que viene. Ha afirmado que la inversión de Lupa en Marina de Cudeyo es "muy importante" y ha asegurado que "hay otra empresa muy importante de nivel internacional que quiere instalarse aquí".

También ha subrayado que está "a punto de empezar" la segunda fase de Santander Coated Solutions, que creará 200 empleos; y ya han empezado las obras en Villaescusa de una firma farmacéutica que creará 150 empleos, datos todos ellos que inducen a pensar que las expectativas en el sector industrial son "buenas" y que 2018 va a ser un buen año.