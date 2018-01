El Pleno insta a la Junta a adjudicar "con urgencia" obras para finalizar el tramo Renfe-Gudalmedina del metro

25/01/2018 - 16:41

Sale adelante, aunque con la abstención del PP, que Consistorio y Gobierno andaluz "abandonen la confrontación" con tranvía al Civil

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El metro de Málaga ha vuelto a hacer parada en el pleno del Ayuntamiento. En concreto, ha salido adelante por unanimidad instar a la Junta a adjudicar "con urgencia" las obras para finalizar "al fin" el tramo del metro Renfe-Guadalmedina, que llevan años paradas; además de insistir en la necesidad de mantener en la agenda política llevar el suburbano al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) aprovechando el ramal técnico.

De igual modo, aunque con la abstención del grupo 'popular', el Pleno ha aprobado instar al Consistorio y al Gobierno andaluz a "abandonar la confrontación" sobre el tramo al Civil, acordando para ello un plan de inversiones en el distrito Bailén-Miraflores e iniciar la licitación de las obras.

También de la iniciativa propuesta por Ciudadanos ha salido adelante con 24 votas a favor y tres abstenciones instar a Junta y Ayuntamiento a "acelerar" los trámites para la semipeatonalización de los laterales norte y sur de la Alameda.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha hecho hincapié en la "necesidad" de que la Junta adjudique las obras en el tramo de El Corte Inglés, lamentando que el Gobierno andaluz lleva "ocho años con la zona levantada", y es "una arteria de la ciudad y no se puede seguir demorando esta decisión".

Para Cassá, el tramo de Renfe-Guadalmedina es "una historia de despropósito continuado", recordando que "llevamos más de seis meses para adjudicar las obras", instando a la Junta a que "se ponga las pilas". "La Junta debe demostrar seriedad y firmeza y cumplir con Málaga de una vez por todas", ha dicho.

La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha lamentado el retraso en las obras del tramo de Renfe-Guadalmedina, advirtiendo de que si estuviera terminado habría más viajeros. Sobre el metro al Civil, ha dejado claro que el Ayuntamiento no busca confrontación, al contrario, "colaboración con las administraciones, pero siempre teniendo en cuenta la defensa e interés de la ciudad".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además, ha aludido a que no hay consenso con los vecinos, reiterando las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. "Llevan meses --los vecinos-- esperando que el consejero se reúna con ellos y que se le resuelvan las dudas", ha agregado, por su parte, la concejala.

En relación con el punto dos de la moción y el tamo al Civil, ha continuado Maeso, la oposición hace suya la tesis de que el proyecto "del tranvía provoca perjuicios y por ello se cree necesario indemnizar" a través de este plan, por lo que "no nos parece lo más adecuado", incidiendo en que hay que "invertir donde hay demanda".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho compartir que "cuantos antes" se finalice el tramo Renfe-Guadalmedina, aludiendo a la "situación compleja" por las que ha pasado el tramo. Sobre el proyecto del tranvía al Civil ha recordado el acuerdo por mayoría del pleno, criticando "la soledad" del PP. Por otro lado, ha recordado la reunión entre Gobierno, Ayuntamiento y Junta con la prolongación del metro de Sevilla, criticando que De la Torre "es un tapón" para las inversiones en la ciudad.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha insistido en que "de verdad" se han "excedido los límites razonables" y ha dicho que el grupo apoya la moción. Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha posicionado el voto de su grupo y ha recordado que no es la primera moción al respecto.

HOSPITAL ZONA ESTE

Por otro lado, ha salido adelante la moción urgente del grupo 'popular' en relación con el hospital en la zona este. En concreto, con 20 votos a favor y ocho abstenciones, se ha aprobado instar a la Consejería de Salud a que disponga en 2018 las partidas presupuestarias necesarias para la puesta en marcha de un tercer centro hospitalario en la zona este. Asimismo, por unanimidad ha salido adelante instar a que se tomen las medidas necesarias para paliar de forma inmediata la situación "de colapso" que sufren los hospitales.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha lamentado que la situación es "endémica" y que Málaga se encuentra en una situación "paupérrima", pidiendo que "se actúe ya y de forma inmediata". Ha puesto en valor el trabajo del grupo de expertos y del consejo social, pero "es evidente" que la Junta "necesita ya, y lo pedimos para 2018, planificar qué vamos a hacer".

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que los socialistas "defendemos la sanidad pública y somos partidarios de cualquier iniciativa que mejore". Ha defendido el valor en del grupo de expertos que está trabajado sobre las necesidades sanitarias de Málaga y ha señalado que "lo más oportuno y coherente" es adoptar sus decisiones

Málaga Ahora, por su parte, ha criticado la situación andaluza en sanidad, y según Torralbo, "es muy necesario" el centro hospitalario, añadiendo que el gasto de la comunidad en sanidad "es insuficiente".

El portavoz de Ciudadanos, por su parte, se ha mostrado a favor de la propuesta, pero ha dicho que hay que poner "el foco ahora, y no dentro de unos años" como sería este centro. "Creemos que este tipo de debates es patear la lata", ha dicho, asegurado que el problema es de "recortes, pero también está ligado a la gestión".

Por su parte, la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha recordado el número de mociones traídas al pleno sobre sanidad, asegurando que "la deuda de la Junta con Málaga es histórica". "Es el momento de que se tome en serio a los malagueños y empiece a invertir de verdad".

OBRAS HIDRÁULICAS

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad otra moción del PP en la que se reiteraba un acuerdo plenario sobre obras hidráulicas en las que se instar a la Junta y al Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo para cofinanciar las obras hidráulicas que es necesario acometer de acuerdo al criterio técnico manifestado por Emasa, de modo que la Junta financie, vía fondos Feder, la ejecución de obras de saneamiento y el Ayuntamiento y la propia Emasa financien respectivamente las de uso terciario y abastecimiento.

Asimismo se ha aprobado, aunque con 27 votos a favor y siete abstenciones instar a la Junta a llevar a cabo en los años 2018 y 2019 diversas actuaciones.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha dejado claro que es una moción "en positivo" y para recordar a la Junta "su compromiso", ya que "la parte del Ayuntamiento se ha cumplido". "Capacidad económica, afortunadamente hay, pero ahora lo que falta es intención política de cumplir acuerdos, para hacer unas obras que todos compartimos y que son interesantes".

Begoña Medina edil del PSOE ha criticado el mensaje de "desprestigio" que lanza el PP hacia la Comunidad, lamentando las mociones "de tinte electoralista". "Llevan mas de 20 años gobernando y no han hecho ninguna de las obras que platean ahora y han tenido tiempo suficiente", ha recordado. Asimismo, ha lamentado que el PP acuse a la Junta de que no cumple con una moción aprobada en septiembre y "no dicen nada del acuerdo plenario para que el metro vaya al Civil".

La edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez ha lamentado que las infraestructuras que hay "no son de este siglo", advirtiendo del estado del alcantarillado. El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo ha afirmado que la Junta cobra un canon "y no se ha visto una obra hidráulica en la capital en años" y "el inicio de las que harán es tras impulso de la formación naranja en el Parlamento", ha recordado.

Zorrilla, por último, ha dicho que Málaga para la Gente aprueba la moción, pero ha hecho algunas "matizaciones", como recordar que el PP "no ha hecho nada" en 20 años en cuento a inversiones que "ahora son urgentes".