La lucha se hace danza con la coproducción 'Lluita' de Proyecto Titoyaya y el IVC

25/01/2018 - 17:00

La compañía de danza valenciana Proyecto Titoyaya y el Institut Valencià de Cultura (IVC) presentarán, en el Teatro Principal de València los días 26, 27 y 28 de enero, su coproducción 'Lluita', que conmemora los diez años de existencia de la agrupación.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

En 'Lluita', tres creadores se unen para ofrecer su particular visión del concepto lucha, dando como resultado tres piezas cortas de un mismo espectáculo que comparten un único espacio escénico particular inspirado en el 'dohyo' japonés.

Los tres coreógrafos que desarrollan su trabajo en 'Lluita' y que son los encargados de llevar el espectáculo a escena son Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza), Gustavo Ramírez (Ettoile de Ballet 2000, Prix Dom Perignon, Premio Ricard Moragas, Premio Maspalomas y Chicagoans of the year en la categoría de Arte/Danza), fundador y creador habitual de la compañía, y Eduardo Zúñiga (Joyce Award de coreografía, medalla de oro en XIII Moscow Ballet Competition and Contest of Choreographers 2017 y medalla de plata en IV Beijing International Ballet and Choreography Competition 2017).

El espectáculo se creó en residencia en el Teatro Capitolio de Godella y el CCC el Matadero de Elx, el preestreno fue en octubre del 2016 en el Teatro Capitolio de Godella. El estreno nacional se llevó a cabo dentro del festival Danza València 2017, el 6 de abril en la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

PLATAFORMA DE 360 GRADOS

Como en los anteriores espectáculos de la compañía, el autor del espacio escénico es Luis Crespo. En esta ocasión, es una escenografía especial y adaptable a espacios no convencionales, una plataforma de 360 grados alrededor de la cual, muy cerca de los bailarines, se coloca el público, creando un sentimiento de proximidad e intimidad entre el público y los bailarines. En las representaciones al Teatro Principal esta plataforma estará situada en el escenario y el público estará también en el escenario, rodeando la plataforma. Por la particularidad de la propuesta, cada función podrá ser vista solo por 120 espectadores.

'Lluita' reúne tres coreógrafos de tres generaciones, tres estilos diferentes de ver la danza, tres formas de belleza. La primera pieza, creada por Eduardo Zúñiga, es un trío; la segunda pieza, obra de Gustavo Ramírez, es un dúo, y la tercera, de Daniel Abreu, es un cuarteto. Los intérpretes del espectáculo son Verónica Garcia, Jéssica Martín, Loretta de Antuonno, Yadira Fernández y Eduardo Zúñiga, y la música es de los belgas Hybryds y del norteamericano Dustin O'Halloran.