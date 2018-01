Pleno insta a administraciones a garantizar una acogida "digna" de inmigrantes y habilitar un lugar en el puerto

25/01/2018 - 17:33

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad el instar a las administraciones públicas a que, para garantizar la acogida "digna" en la ciudad, se habilite un lugar de acogida y tránsito en unas condiciones dignas, en el mismo puerto, "que no sea provisional ni improvisado".

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

De igual modo, de la moción de Málaga para la Gente ha salido adelante, entre otros puntos y con enmiendas, el instar a las administraciones públicas a que garanticen de forma suficiente la provisión de recursos para la acogida en condiciones "dignas" a los inmigrantes que llegan a las costas, así como que se adopten las medidas que se requieran para evitar que se vulneren los derechos humanos de estas personas; o el incremento en relación con la cooperación al desarrollo.

El punto de censurar los hechos ocurridos en Archidona (Málaga), cuya cárcel sin inaugurar fue utilizada como CIE, y exigir las responsabilidades políticas oportunas, así como rechazar también que el pabellón de Ciudad Jardín se convierta de facto en un centro de internamiento de personas migrantes ha salido adelante con 14 votos a favor, once en contra y tres abstenciones, al no ser aceptada la enmienda del PP.

Por su parte, ha salido adelante de la moción urgente de Málaga Ahora, entre otros, que se informe en detalle y por escrito al resto de los grupos sobre el uso del polideportivo como zona de custodia y retención de inmigrantes durante más de 72 horas; y que se informe de las instrucciones dadas a otras áreas en cuanto a tareas que deben realizar en este tipo de situaciones.

En el debate, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado que se utilizara el polideportivo de Ciudad Jardín como "calabozo" para los inmigrantes, asegurando que cuando fueron a interesarse por la situación "no nos dejaron pasar".

Por su parte, la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha dicho sobre la inmigración que estamos "ante un grave problema humanitario" y ha incidido en que no puede volver a repetir episodios como el de Archidona. De igual modo, ha señalado que no comparte que se usara el Polideportivo de Ciudad Jardín como "CIE improvisado".

Ha insistido en que Málaga es una ciudad "libre de CIE" y ha defendido que "estas personas necesitan atención digna cuando llegan, por eso proponemos moción". "Seguimos insistiendo en la necesidad de garantizar atención primera a estas personas que no han cometido ningún crimen, llegan a costas con calambres en las piernas, con hipotermia y con miedo", ha señalado.

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, se ha mostrado de acuerdo en que todos están a favor de un lugar "digno" para acoger a inmigrantes, asegurando, además, que ante una emergencias social se requiere de ayuda humanitaria y el Ayuntamiento lo da cediendo espacios cuando hay esa necesidad. "Ciudad Jardín no es un CIE es un espacio de acogida para acoger a las personas venidas irregularmente a España", ha agregado.

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha recordado que se ha triplicado la cifra de llegada de inmigrantes y "no estamos ante una situación sobrevenida, sino ante un hecho al que no se ha querido dar respuesta". Ha incidido también en las instalaciones "dignas" para atender a las personas, recordando que es el único puerto que no las tiene. El concejal de Ciudadanos Gonzalo Sichar ha señalado que hay que cumplir y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Sobre los sucesos de Archidona, lo ha calificado de "lamentables".

SEGURIDAD EN LOS BARRIOS

Por otro lado, ha salido adelante una moción del PSOE que proponía aumentar el número de policías locales y nacionales para hacer frente a "los problemas de inseguridad" que vecinos de barriadas han denunciado.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha incidido en que "es necesario que se creen 300 plazas nuevas de Policía Local en Málaga, 230 de ellas de manera urgente, y unas 340 de Policía Nacional para dar una respuesta eficaz a todos los malagueños, que se sienten desprotegidos ante la falta de efectivos, principalmente de la Policía de Barrio, que es completamente inexistente".

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha pedido "seriedad". "Una cosa es la seguridad percibida y otra la real", ha dicho, defendido que Málaga "tiene el índice de criminalidad más bajo de su historia". Por todo ello, también ha pedido precaución con "los mensajes que se trasmiten porque Málaga es una ciudad turística y pueden provocar alarma social", ha advertido.

Torralbo, por su parte, ha alertado, no sólo de los robos en la ciudad, también de los que se producen en el campo. El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, ha dicho que el grupo de Ciudadanos está a favor de la moción, pero también de que se garantice al cien por ciento la tasa de reposición. "Pedimos que se cubran las vacantes".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se ha referido a la sensación de inseguridad y el aumento de determinados delitos, defendiendo, además, la necesidad de poner en marcha las patrullas de barrio. "Tenemos una plantilla que se queda corta", ha añadido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, la sesión plenaria del mes de enero también ha aprobado la moción socialista relativa a la necesidad de realizar un plan de actuación en el Campamento Benítez y otra en la que se insta al equipo de gobierno a promocionar los barrios malagueños para transformarlos en un polo de atracción turística para la ciudad.

De igual modo, ha salido adelante, con enmiendas, la moción urgente del edil no adscrito, Juan José Espinosa, en relación con el impulso de las medidas de control para remediar los problemas ocasionados por la cementera ubicada en el Polígono Villa Rosa.

Asimismo, se ha dado luz verde a la moción del PP sobre la residencia de mayores de la Junta en la zona este y a otras dos de Málaga Ahora en relación con el apoyo al paro convocado para el 8 de marzo por colectivos feministas en todo el mundo y con el desarrollo del Peri de Arroyo España.

Por último, han salido adelante dos mociones propuestas por el grupo municipal de Ciudadanos sobre la realización de excavaciones arqueológicas en la zona intramuros de La Alcazaba para que afloren posibles restos de la ciudadela musulmana y la colaboración entre administraciones para el mantenimiento y limpieza de los cauces.