El informe jurídico no valora si es idóneo que Cifuentes comparezca pero aclara que es ilegal preguntarle por las actas

25/01/2018 - 17:42

El informe jurídico de la Asamblea de Madrid no entra a valorar si es idóneo que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, acuda a la comisión de investigación de corrupción política pero sí que deja claro que "no sería admisible de ninguna manera" la formulación de preguntas a la dirigente autonómica sobre la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la operación Lezo, a la oposición, porque sería ilegal.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los populares pidieron este miércoles que los letrados de la Cámara regional se pronunciaran "con carácter urgente" ante las peticiones de Ciudadanos y Podemos de hacer comparecer a Cifuentes el próximo 2 de febrero, para ser preguntada por las actas del Canal, activando unas comparecencias anteriores por motivos diferentes a la solicitud de documentación.

Pero, en el informe remitido a los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados no entran a valorar la idoneidad de las peticiones, puesto que "no corresponde a los servicios jurídicos realizar valoraciones basadas en criterios de oportunidad, instrumentalidad o accesoriedad", aunque sí recogen que a su parecer las explicaciones sobre las actas del Canal deberían de darse en la Comisión de Presidencia.

Asimismo, hacen hincapié en que la presidenta de acudir a la comisión de corrupción "no ha de verse sometida a preguntas que excedan el objeto" de la misma. "No sería admisible, de ninguna manera la formulación de las preguntas que se han anunciado porque se exceden del objeto que consta en el requerimiento (requisito legal, integrado en la tutela preventiva)", aclara.