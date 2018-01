La Cámara de Comercio apela a ser "más exigentes" con las políticas activas de empleo

25/01/2018 - 17:42

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha afirmado este jueves que aunque los resultados de paro y creación de empleo son "esperanzadores" porque ratifican cuatro años consecutivos de crecimiento, hay que ser "más exigentes" con las políticas activas de empleo y las políticas económicas dirigidas a mejorar la actividad y el desarrollo empresarial.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

"Canarias tiene que planificar sus políticas educativas de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de nuestro mercado de trabajo", señala en una nota.

En esa línea, comenta que "es una obviedad que no parece aplicarse, dado que cada vez más son los empresarios que encuentran dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales, que no se encuentran en la bolsa de desempleados inscritos en las oficinas de empleo público, de las que también se debería hacer autocrítica pues no son prioritarias a la hora de ofertar o buscar un empleo", apunta en una nota.

Sesé apunta que si se desea una sociedad que "avance y sea competitiva" hay que "cambiar" el patrón de crecimiento del empleo, "primando la productividad y diversificando las fuentes de creación ya que están excesivamente sustentadas en la hostelería, sector que pudiera estar llegando a sus límites de ocupación, atendiendo al extraordinario número de turistas que están recibiendo las islas".

Además, continúa destacando el presidente cameral, "la sociedad en general y los gestores públicos en particular, hemos de asumir que el mercado laboral está cambiando de manera vertiginosa y que necesitamos adelantarnos si no queremos que desaparezcan muchas empresas y con ello, muchos puestos de trabajo".

A su juicio, Canarias debe afrontar los "nuevos desafíos" en el ámbito del empleo que en estos momentos están liderados por la robótica, la digitalización y la globalización, "cambios que ya están ahí y que modificarán la forma de producir bienes y servicios de las empresas y, por tanto, las relaciones laborales y el empleo del futuro".

De esa situación, apunta, "solo podremos salir airosos con la educación y la formación adecuadas, sin obviar la predisposición al cambio y la necesidad de la actualización permanente de empresarios y trabajadores para adecuarnos a la que se ha denominado cuarta revolución, liderada por el desarrollo de las tecnologías".