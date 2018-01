La otan espera que españa "incremente su gasto" en defensa hasta acercarlo al 2% del pib

25/01/2018 - 18:28

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró este jueves su esperanza en que España mantenga su compromiso de "incrementar su gasto" en defensa hasta acercarlo al 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, en la línea con lo acordado en la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Gales en 2014.

Así se pronunció Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Defensa española, María Dolores de Cospedal, en el Cuartel General del Aire en Madrid, después de que ésta reconociera ayer en el Congreso de los Diputados que España no alcanzará el 2% del gasto en defensa en 2024.

El secretario general de la OTAN confió en que los países miembros de la OTAN, en general, y España, en particular, "incrementen su gasto en defensa" progresivamente hasta acercarlo progresivamente al objetivo del 2%.

No obstante, quiso rebajar la polémica explicando que en la cumbre de Gales no se acordó subir "inmediatamente" el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, sino que los países miembros de la OTAN no recortaran esta partida presupuestaria, algo que España ha cumplido.

Al mismo tiempo, recordó que en Gales se apostó por "aumentar progresivamente" el gasto en defensa y valoró que ayer Cospedal anunciara en su comparecencia ante la Cámara Baja que España se ha comprometido ante la OTAN a gastar el 1,53% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, es decir, algo más de 18.000 millones de euros.

Stoltenberg dijo esperar que España cumpla con sus planes nacionales para alcanzar los compromisos adquiridos en la cumbre de Gales.

"Ahora Canadá y los países europeos empiezan a gastar más en defensa", remachó.

