PP logra aprobar su moción para instar al Gobierno a ratificar el emplazamiento definitivo del MUPAC

25/01/2018 - 20:11

Toda la oposición, a excepción de los ediles no adscritos David González y Cora Vielva, se ha abstenido en esta moción del PP

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ha logrado este jueves, gracias al voto favorable de los concejales no adscritos David González y Cora Vielva (ambos ex de Ciudadanos), sacar adelante en el Pleno municipal su moción para instar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a que ratifique al Consistorio "de forma oficial y urgente" el emplazamiento de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) e iniciar ya los trámites para su construcción.

A excepción de González y Vielva, la iniciativa ha contado con la abstención del resto de la oposición (PSOE, PRC, Ganemos, IU y el edil no adscrito Antonio Mantecón), cuya postura ha criticado el portavoz del grupo municipal popular y primer teniente de alcalde, César Díaz, que ha opinado que se trata de algo "vergonzoso", "bochornoso" y "lamentable".

Y es que a juicio del también edil de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, al no votar a favor de esta iniciativa esta parte de la oposición queda "absolutamente desacreditada para hablar de la cultura en general y del MUPAC en particular".

"¿No quieren que inicie el Gobierno de Cantabria forma inmediata los trámites para construir cuanto antes el MUPAC? ¿Es que no quieren? ¿Es que no quieren? Entonces ¿qué golpes se dan en el pecho aquí defendiendo el patrimonio cultural si resulta que están dejando tirado a la Joya de la Corona de Cantabria?", ha preguntado Díaz a estos grupos.

Según ha dicho en el Pleno, el primer teniente de alcalde cree que lo que pasa es que el Gobierno bipartito "no va a ser capaz de hacer absolutamente nada antes de las elecciones" y por eso está "mareando la perdiz" con la ubicación.

Díaz ha reivindicado que en relación al MUPAC el Ayuntamiento ha hecho "sus deberes" y, tal y como le requirió el Gobierno regional, aprobó la concreción del equipamiento en el Pleno del pasado diciembre.

"Igual pensaba que no los iba a hacer tan rápido, pues los ha hecho. ¿Y ahora qué ocurre? Que toda la pelota está en el tejado del Gobierno de Cantabria. Absolutamente todo. Ya tiene luz verde para hacer el MUPAC", ha señalado el edil.

Por su parte, la concejal de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, ha recordado que fue en abril de 2017 cuando se solicitó por el Gobierno regional al Ayuntamiento la concreción de equipamiento de la parcela anexa al Palacio de Festivales, un paso previo y necesario para continuar con el proyecto que, según ha dicho, ha costado "meses" de trabajo y tramitación por parte de los servicios técnicos municipales y que fue aprobado en el pleno del pasado mes de diciembre por unanimidad de todos los grupos.

"Hace un mes, en este Pleno, todos absolutamente todos levantamos la mano para aprobar lo que nos pidió el Gobierno regional, que no es otra cosa que hacer el MUPAC en Gamazo. No en Santander en cualquier sitio, no, en Gamazo, y levantamos todos la mano ese día", ha recalcado.

Díaz ha vuelto a criticar que dicha aprobación del Pleno coincidiera en el tiempo con varias manifestaciones públicas por parte del consejero de Cultura del Gobierno regional, Francisco Fernández Mañanes, en las que afirmaba que la ubicación del MUPAC no estaba cerrada, algo que, de ser cierto, "echaría por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora y supondría un notable e injustificado retraso en los plazos para que el MUPAC se convierta en una realidad".

Además, ha cuestionado que el consejero esté trabajando en el proyecto "cuando es sencillamente imposible" proyectar un edificio o encargar su redacción, sin conocer el lugar donde se va a construir.

Díaz ha criticado la "indefinición" del Gobierno de Cantabria y ha señalado que la alcaldesa, Gema Igual, ha pedido a Fernández Mañanes que "clarifique" la situación sin que hasta el momento se haya tenido "respuesta alguna", algo que, según ha dicho, está generando una situación de "inestabilidad e incertidumbre inadmisible" que el Ayuntamiento precisa que se aclare.

La edil ha asegurado que se trata de un "asunto vital para la puesta en valor de los fondos del MUPAC".